跑步APP泄露美军事基地位置？五角大楼着手调查

在一款知名健身应用软件被曝光可能泄密后，美国国防部29日宣布，正全面审查美军使用健身追踪器等可穿戴电子设备的情况。

美国国防部发言人罗布·曼宁29日告诉媒体记者，这次审查将决定是否会加强对美军人员使用上述设备的培训或限制。

这款记录健身爱好者运动轨迹的软件名为“斯特拉瓦”，由总部位于美国旧金山的初创企业“斯特拉瓦实验室”研发，健身爱好者在跑步或骑车时打开这款软件，就可记录下自己的运动路线。

去年11月，“斯特拉瓦实验室”公开了一份健身追踪地图，显示2015年至2017年9月，全球范围内使用这款软件人士的日常跑步和骑车路线。这份交互式在线地图无意中暴露了美国海外或公开、或秘密的军事基地位置，以及看上去像是美海外驻军日常在基地外行走的路线。这些信息都可能被恐怖分子用来制造袭击。

此外，按路透社说法，“斯特拉瓦实验室”本身也可能成为黑客攻击目标，它掌握的数据可被用来辨明使用软件人士的身份。

不过曼宁说，他并不了解这份地图对美军安全造成的具体威胁，也不认为军方正酝酿禁止使用这款软件。对美国国防部是否试图与“斯特拉瓦实验室”接触、或要求撤下数据，曼宁也说不知情。

美联社报道，美国国防部已出台使用社交媒体等新媒体技术的相关政策和指导意见。曼宁说：“快速发展的技术要求（我们）经常修改政策和程序”，以更好地保护部队和行动安全。

他说，美国国防部提供相关培训，并建议军方人士将无线设备和社交媒体账号设置为严格保护隐私状态。而且，在包括涉密场所在内的美国防部特定地点，禁止使用这些设备。（海洋）【新华社微特稿】

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