孕妇堕胎要出国！爱尔兰拟就堕胎禁令举行公投

爱尔兰政府29日晚举行内阁会议，决定就是否废止堕胎禁令举行公投。

爱尔兰总理利奥·瓦拉德卡在记者会上说，政府当晚正式批准今年5月底就是否废止宪法“第八修正案”举行公投，确切投票日期要待议会参众两院审议并就公投议案表决后才能敲定。

按照瓦拉德卡的说法，卫生大臣西蒙·哈里斯将以国会委员会上月提出的两点建议为指导起草公投议案，即是否废止宪法“第八修正案”并允许怀孕12周以内的妇女堕胎。

宪法“第八修正案”在爱尔兰政府1983年9月举行公投后写入宪法。它规定，未出生的孩子和孕妇享有同等生命权，除非出现极端情形，否则不得终止未出生孩子的生命。这实际相当于认定堕胎违法。

为规避这项法律规定，每年有数以千计爱尔兰孕妇被迫前往国外堕胎或在没有专业医疗指导的情形下经互联网订购药品终止妊娠。哈里斯在近期一次众议院会议上说，自1980年以来，累计至少有17万爱尔兰孕妇被迫前往国外、尤其是邻近的英国堕胎。（张琪）【新华社微特稿】

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