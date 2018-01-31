超七成澳民众称生活成本上涨 尤其是电费！

英国《卫报》29日报道，一项最新民意调查显示，多数澳大利亚受访者认为过去一年生活成本上涨，尤其是电费。
1028名受访者中，73%认为生活成本上涨，75%说电价贵；超半数认为过去两年自己的收入涨幅不及生活成本涨幅，24%说两者持平。
澳大利亚平均周薪为大约1543美元。周薪低于这一水平的调查对象中，64%认为实际收入减少；周薪超2000美元的调查对象中，54%认为实际收入不变或增长。
另外，83%受访者认为，政府应采取措施，让更多人买得起私人健康保险；如果保险企业上涨保费，政府应限制它们的利润。60%的人说，健康保险服务不值所交保费。
对于如何改善澳大利亚政治、经济体系的问题，48%的人支持逐步改进，32%支持根本性变革，8%想要维持现状。
澳大利亚总理马尔科姆·特恩布尔29日说，澳政府2018年的当务之急是“往辛勤工作的澳大利亚家庭和企业口袋里放入更多钱”。
特恩布尔还许诺，如果财政预算允许，将减少个人所得税。
《卫报》报道，尽管受访者普遍意识到生活成本上升，他们同时认为，过去一年澳大利亚就业、经济和企业利润有所改善。（侯洁莹）【新华社微特稿】
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