年龄只是数字而已 67岁巴西奶奶沙滩秀球技引围观

年龄不过是个数字！英国《每日邮报》网站29日转发的一段视频再次证实了这一点。视频中，一名67岁奶奶身着泳装在沙滩上玩颠球，双脚、双膝、头部甚至颈部都能稳稳停球，一分钟颠了近百下，在现场和网上都引来众人围观。
《每日邮报》推测视频拍摄地点是巴西一处海滩。颠球过程中，老太太似乎觉得只用双脚、双膝不过瘾，把球高高踢起，弯腰用后颈接住球。现场观众不禁欢呼，使劲鼓掌。老太太成功让球沿着颈部下落，随后又用脚接住，继续颠球。最后，老太太竟然用一个漂亮的一字马结束表演。
这段视频已经获得62.4万余次点击观看，还吸引了众多网友留言。一名网友留言道：“快签下她！”（黄敏）【新华社微特稿】
《习近平谈治国理政》为何能在全球圈粉？ 有一本书，被秘鲁总统库琴斯基、印度共产党（马）总书记西塔拉姆?亚秋里等政要摆在案头，也被脸书首席执行官扎克伯格视为必读书目。这本书，坦桑尼亚的执政党和政府高级官员人手一册，越南国家政治出版社为所有司局级干部配送一本。法国前总理让－皮埃尔?拉法兰为它专门作了长篇笔记，柬埔寨以国家名义为它举办专题研讨会，首相洪森还希望获得其电子版，以便在手机上反复阅读…… 这本书，就是《习近平谈治国理政》。 【详细】