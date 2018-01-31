年龄只是数字而已 67岁巴西奶奶沙滩秀球技引围观

年龄不过是个数字！英国《每日邮报》网站29日转发的一段视频再次证实了这一点。视频中，一名67岁奶奶身着泳装在沙滩上玩颠球，双脚、双膝、头部甚至颈部都能稳稳停球，一分钟颠了近百下，在现场和网上都引来众人围观。

《每日邮报》推测视频拍摄地点是巴西一处海滩。颠球过程中，老太太似乎觉得只用双脚、双膝不过瘾，把球高高踢起，弯腰用后颈接住球。现场观众不禁欢呼，使劲鼓掌。老太太成功让球沿着颈部下落，随后又用脚接住，继续颠球。最后，老太太竟然用一个漂亮的一字马结束表演。

这段视频已经获得62.4万余次点击观看，还吸引了众多网友留言。一名网友留言道：“快签下她！”（黄敏）【新华社微特稿】

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