韩国人饮食习惯正在改变：不再钟情大米饭

近年来，韩国人的饮食习惯正在改变：面包、蛋糕等烘焙食品摄入量不断增加，而米饭摄入量逐年减少。

根据最新统计，韩国2017年人均消费大米61.8公斤，创下历史最低纪录。

《韩国先驱报》以韩国统计局为消息源报道，过去30多年间，韩国人均消费大米逐年减少，缩水超过一半。例如，1984年为130.1公斤，2011年为71.2公斤，2013年67.2公斤，2015年为62.9公斤，2016年为61.9公斤。

过去，韩国民众用餐时不可缺少的是米饭，但如今米饭的吸引力不断下降，正在日益被小麦或大麦制品、豆类、玉米等取代。例如，韩国人均消费小麦面粉逐年增加，2016年达到33.2公斤。

韩国统计局预测，按照目前趋势，到2027年韩国人均消费大米将进一步降至47.5公斤。

值得注意的是，韩国“单人户”日益增多、老龄化现象严重，与大米消费减少也有关系。据韩国统计厅2017年8月底发布的数据，2016年“单人户”连续第二年成为韩国最常见家庭类型，达到539.8万户，占整体的27.9%。

街头巷尾随处可买到三明治、羊角面包或甜甜圈，让许多人省了回家煮饭的麻烦。

首尔一名42岁的职员金基成（音译）说：“尽管我不能顿顿吃面包，总还是需要吃米饭，但面包无疑已成为我生活中不可或缺的一部分。面包携带方便、食用方便，更别提每条街上都有烘焙店，怎么可能不受吸引？”

【嗅到商机】

多年来，韩国烘焙界的市场份额主要被两大本土品牌占据，分别是巴黎贝甜(Paris Baguette)、多乐之日(Tous Les Jours)。

据《韩国先驱报》报道，巴黎贝甜在韩国堪称业界老大，以接近80%的市场份额常年稳居第一；多乐之日排名第二，市场份额远小于巴黎贝甜；其他众多品牌，则份额更小。

不过，韩国民众对烘焙产品的兴趣日增，一些独具特色、浪漫唯美的网红店业绩也相当不错。

多家外国烘焙商家已经嗅到韩国市场的商机，例如法国朵瑞(Brioche Doree)、贡特朗·谢里耶(Gontran Cherrier)两家连锁商以及美国马格诺利亚烘焙屋(Magnolia Bakery)均在跃跃欲试，试图打入韩国市场。

自2015年进驻韩国以来，马格诺利亚烘焙屋位于首尔的4家门店曾在25个月内售出80万个纸杯蛋糕，创下该公司30年来的最佳业绩。

预计今后数年间，这些外国烘焙品牌将与韩国本土品牌展开激烈争夺。（杨舒怡）（新华社专特稿）

(责编：朱欣(实习生)、王欲然)