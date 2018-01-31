从下水道直接冲走！日政府要向尿不湿“放大招”

用过的尿不湿该如何处理？这一难题让不少日本家庭头疼。日本国土交通省30日说，政府将在31日成立专家小组，论证从下水道冲走废弃尿不湿残片的可行性。

日本实行严格的垃圾分类制度，每类垃圾只能在指定日期统一回收。对一些需要看护小孩、老人的家庭来说，错过回收日意味着废弃尿不湿要在家多放好几天。

《产经新闻》30日报道，处理废弃尿不湿将采用已有的食物垃圾粉碎技术。在洗手间安装尿不湿专用粉碎机后，人们可把残片直接冲进下水道，无需等待垃圾回收。这将大大减轻育儿和护理负担。

由于废弃尿不湿残片冲进下水道将考验日本的污水处理能力，专家小组将验证由此给污水处理带来的影响，争取5年内进入实用阶段。《读卖新闻》报道说，这一制度将首先在养老院和医院推行，继而争取推广至普通家庭。

日本卫生材料工业联合会统计数据显示，受老龄化影响，面向日本国内市场的成人尿不湿产量在2016年创下历史最高纪录，达74亿片。婴幼儿尿不湿产量也达到139亿片，为历史第二高。（刘秀玲）【新华社微特稿】

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