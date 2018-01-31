与特朗普不和多次受公开刁难 FBI“二把手”离职

美国联邦调查局副局长安德鲁·麦凯布29日突然传出离职消息，引发朝野猜测。白宫发言人当天回应说，总统唐纳德·特朗普没有参与这一人事决定。麦凯布是被特朗普炒掉的联邦调查局前局长詹姆斯·科米的旧部，多次受到总统公开刁难。

美联社报道，麦凯布要离开联邦调查局属意料之中，因为新局长克里斯托弗·雷上台后着手人事换血，多名高官已被调整，总统明示要求清除科米“余党”。但鉴于麦凯布定于今年3月退休，外界原本预计他将“善终”，站完最后一班岗。

不愿公开姓名的联邦调查局官员说，该局职员也是当天才得知麦凯布离职。麦凯布被要求立即“卷铺盖”走人，退休待遇预计不变。

麦凯布没有发表声明。新局长雷在致下属员工的通知中写道，这一人事安排“不是缘于政治压力”。雷没有过多说明。

一名要求匿名的白宫官员告诉美联社记者，雷和司法部副部长罗德·罗森斯坦29日在白宫面见白宫办公厅主任约翰·凯利，不清楚三人谈话内容。

白宫女发言人萨拉·赫卡比·桑德斯当天晚些时候说，特朗普没有参与这一人事决定，但坚持他对麦凯布的看法。

特朗普先前多次在公开场合点名批评麦凯布，主要缘于两件事。其一，特朗普指认麦凯布的妻子竞选州议员时接受希拉里亲信的政治献金；其二，麦凯布对共和党有偏见，他负责的希拉里“邮件门”调查不力，没有查出个所以然。

受工作性质限制，麦凯布先前从未作出反击特朗普的回应。

律师出身的麦凯布是联邦调查局的“老人”，20多年中历经多个领导岗位，办过不少大案，包括纽约帮派犯罪、波士顿马拉松爆炸案等。

麦凯布2016年出任联邦调查局副局长；2017年5月时任局长科米被特朗普革职后，麦凯布代理局长一职，直到同年9月新局长就任。《华盛顿邮报》上周报道，特朗普曾当面质问麦凯布，总统选举时投了谁的票。特朗普随后说他“不记得”有这档子事。

麦凯布上次出现在公众面前是在科米被炒后。麦凯布出席国会听证会时“打脸”白宫，说对方口中“科米把联邦调查局搞得乌烟瘴气”的说法不实；相反，科米在工作场合“广受爱戴”。

科米29日投桃报李地发推特说：“过去8个月，有小人一直在试图诋毁我们信赖的机构（联邦调查局），但麦凯布表现得不卑不亢。”（王宏彬）（新华社专特稿）

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