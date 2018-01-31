联合国驻塞浦路斯维和部队任期再获延长

联合国安理会３０日通过决议，决定将联合国驻塞浦路斯维和部队（联塞部队）的任期再延长半年，至２０１８年７月３１日。

根据决议，安理会对塞浦路斯希腊族和土耳其族领导人积极促成“全面而持久的解决方案”的努力表示欢迎。决议支持落实联合国秘书长在联塞部队维和行动战略评估报告中所提出的建议。

决议敦促双方以及所有攸关方继续展现和履行在联合国支持下达成一项解决方案的政治意愿和承诺。决议希望各方“在关键问题上达成共识”，为今后的谈判营造良好氛围。

根据安理会去年７月２７日通过的决议，联塞部队任期延长半年，至２０１８年１月３１日。决议同时要求联合国秘书长在４个月内对联塞部队表现进行一次“战略性评估”，并提交安理会。

１９７４年７月，塞浦路斯国民警卫队中的希腊军官策动军事政变，试图推进塞希合并运动。土耳其以保护当地土族居民为由出兵干预，并控制了塞北部约占全岛３７％的领土。１９８３年，土族在塞岛北部宣布成立“北塞浦路斯土耳其共和国”，但目前仅得到土耳其的外交承认。

联塞部队１９６４年成立，当时的使命是防止塞浦路斯希腊族和土耳其族之间的冲突再度爆发。１９７４年以后，这支维和部队的使命范围有所扩大，目前承担着监督停火、维护缓冲区和进行人道主义救援等职责。（记者 王建刚）

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