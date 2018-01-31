2013年3月，习近平主席在莫斯科国际关系学院发表演讲时提到“命运共同体”的概念。2017年，习近平主席通过在世界经济论坛2017年年会开幕式上的主旨演讲《共担时代责任 共促全球发展》和在联合国日内瓦总部的主旨演讲《共同构建人类命运共同体》，来向世界人民深刻、全面、系统地阐述人类命运共同体理念。如今，“坚持推动构建人类命运共同体”写入了党的十九大报告。“人类命运共同体”思想不仅在中国深入人心，更已在全球范围形成强大感召力。“构建人类命运共同体”被多次写入联合国决议。在许多重要的国际平台上，人们都在讨论、研究、践行这一理念。

在人类发展的历史上，战争、分歧、危机一直存在。历史或以不同的方式重演，或把我们带到似曾相识的十字路口。当今时代，技术进步的双刃剑、气候变化的威胁、恐怖主义等全球性挑战，没有哪个国家能够独自应对。如何在十字路口上作出正确的选择？一个大国，又应该在引导世界前进方向上承担何种使命和责任？“人类命运共同体”理念的提出，可以说是做出了最好的示范。开放、包容、普惠、共赢，这就是中国的选择。

在博弈论中有个概念叫“零和博弈”。意思是说在严格的竞争下，一方的收益必然意味着另一方的损失，博弈各方的收益和损失相加总和永远为“零”。有的人在看待国际关系的问题时，便奉这一理论为圭臬。然而实际上，国家与国家之间的交往明明有更多选择和机会，多方共赢、相互促进，并非空谈。独乐乐不如众乐乐，“构建人类命运共同体”就是那个更好的选择。并且，中国已经有了诸多践行的成果：“一带一路”建设、亚投行、参与世界维和……

党的十九大报告是中共接下来的施政纲领，可谓句句庄严。“坚持推动构建人类命运共同体”这一方略的写入，可以看作是中国始终做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者的承诺。定好“命运共同体”的基调，中国走向世界舞台中央的过程才能更加行稳致远。中国的腾飞需要以此为基础，世界各国的发展更是需要以其为机遇。

在构建人类命运共同体的指导下，东方欲晓，将不仅是“风景这边独好”，更是会“百花齐放春满园”。（李 贞）

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