曼谷的唐人街，你知道多少

泰国旅行社协会主席表示，今年春节期间，泰国唐人街将迎来40万中国游客。到时，素有“泰国唐人街”之称的耀华力路也将置身欢庆盛景中，宛若中国的街头。

耀华力路位于曼谷三攀他旺县，处于泰国最繁华的商业区中。面对四周繁华的现代化“围剿”，耀华力路却安然自若，仿佛时光停驻，慢慢沉淀着浓厚的传统中华文化，是东南亚最“经典”的唐人街。

当人们提起“唐人街”、“中国城”的字眼，便会联想起美丽繁华的红色图景，那是中国最古老传统的色调。在耀华力路，你可以见到经典的唐人街盛景：中餐厅、中式货商店一家挨着一家，红底黄字的中文招牌隔得几百米就能看见，老旧的中式建筑、路边满口中文的商贩和住户都让人置身在中国沿海小城的错觉。

据说，耀华力路因在建设时有一位名为耀华力的林姓华人捐出了不少土地而得名。但更多的传言说这个名字是由拉玛5世御赐，拉玛5世15岁当上泰国国王，“耀华力”是“年轻人掌控社稷”的意思，表达出泰国华人对国王的崇敬。无论是哪一种说法，耀华力路所在的区域在吞武里时期（1769年―1782年）就是华人的聚居区，它见证了中国移民生根、成长。

1892年，泰国拉玛5世谕令开辟耀华力路，由于建设过程中遇到需要占用私人地产等诸多问题，直到1900年耀华力路才修建完工。

20世纪初期是耀华力路最鼎盛的时期，耀华力路是彼时曼谷著名的高级商业中心和娱乐城。华人开设和专为华人服务的各类戏院、华人学校、电器行、电影院、潮剧馆、中餐馆……街道两旁各类建筑鳞次栉比，车如流水马如龙，好不热闹。在众多的店铺中，数目最多的当属金店，门面虽不大，但装饰得富丽堂皇，据说曼谷金店的70%分布在耀华力路。由于耀华力的金店名气很大，耀华力甚至成了金店的代名词。

有人认为，身处异国的唐人街是独立的个体存在，它是单独开辟的一片专属海外华人生活的场所。其实不然，耀华力路与当地风貌融洽地合为一体：泰国盛行的佛教元素点缀着中式的唐人街、餐饮茶点之中也蕴含着热带风物的特性。睦邻亲情的文化与高度的包容性让泰国人在这条唐人街中也能找到亲近之感。

如今，曼谷已经步入“摩登时代”，但耀华力唐人街依旧保持着上世纪70年代香港街道的建筑特色。历代华侨华人留下来的遗产，让这座街头沉淀着独特的韵味。2015年，以耀华力路为取景地点的电影《唐人街探案》上映，这也更加带旺了当地的旅游产业，游客自全球各地蜂拥而至。

夜晚降临之时，无论是繁华的街道还是清冷的街道，都会披上霓虹的盛装。广东叉烧云吞面、猪血清汤、海鲜大排档等小吃摊都聚满了游客。

“老旧的建筑，穿流的人群，璀璨的夜灯，熟悉的语言，眼前的烟火气息浓厚真实，却又容易让人忘记时光的流逝……当这些华人老去，是否还会有年轻华人后生依旧坚守在这繁华古旧的唐人街？”拜访过唐人街的游客写下这样的疑问，但其实并不用过分担忧。

2016年，泰国官方在耀华力路边上修建地铁站，旅游业兴起为它注入了新的活力。这条古街也许不再年轻，但具有永远的生命力。

另一方面，耀华力承载着中泰两国关系的友好深入，它的存在具有历史使命感和荣誉感。每年春节，泰国王室、政府都会在耀华力唐人街举行盛大的庆祝活动，诗琳通公主以及中国驻泰国大使馆官员也都会现身为民众送去新年祝福。

清晨的宁静，傍晚的厚重，夜间的热闹，耀华力路直到21世纪仍然在静谧与喧哗、古老与现代之间怡然自得。（钟慕岳）

（据中国侨网）

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