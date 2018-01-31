特雷莎·梅首次访华 中英合作有哪些“黄金”亮点

英国首相特雷莎·梅定于31日开始她上任以来对中国第一次正式访问，承续2015年中国领导人访英、开启中英关系“黄金时代”以来最高层级互访。这两年间，中英关系有哪些“黄金”亮点？

上海外国语大学英国研究中心常务副主任高健告诉新华社记者，中英过去两年在金融、经济贸易、人文领域交流顺畅，合作态势良好，有机会在共建世界政治和经济格局方面达成更多共识、深化合作。

首先，英国对参与中国“一带一路”倡议持积极态度，最值得一提的表现是在金融领域，英国首都伦敦作为人民币离岸结算中心的地位过去两年大大增强，中英金融服务领域合作今后有望继续升级。

高健解释，英国国内生产总值(GDP)的10%出自金融服务领域，而英国定于2019年3月29日正式脱离欧洲联盟预期将削弱这一老牌金融服务枢纽国在全球金融体系中的地位，促使它越发需要人民币业务。

对中国而言，确有国际金融合作的需要。在几天前的达沃斯论坛上，中央财经领导小组办公室主任、国家发展和改革委员会副主任刘鹤对世界承诺，中国将进一步扩大金融领域开放。在高健看来，中国推进金融领域开发，加强对外金融合作最适合的对象就是英国。

金融以外，在经贸领域，中英合作“新看点”可望出现在制造业、环境保护和绿色节能产业。不过，依照高健判断，双边经贸合作最核心内容、或称“重头戏”，仍是产能合作和基础设施建设合作，如核能项目、高速铁路项目等。

第二，双方在共建世界政治经济格局方面有机会达成更多共识和更深入合作。高健说，这一点与唐纳德·特朗普就任美国总统后奉行“美国优先”主张、显现单边主义倾向有很大关系。在全球化发展趋势和自由贸易主张方面，中英有机会达成高度共识。2017年，中英双边贸易额继续增长。据英国海关数据，2017年前9个月，英国对中国出口额同比增长11.3%，全年增长亦达到两位数。“对英国来说，这是实实在在的利益。”

第三，中英人文交流十分顺畅、态势良好，尤其教育与文化产业互融互通达到相当高度。双方已经完成第五次中英高级别人文交流对话，而这一年度对话机制在所有中外人文交流机制中发展最好。高健说，究其根本，教育文化产业是英国当前海外贸易一个重要组成部分，“一定意义上说，中英人文交流带有经济色彩”。（沈敏）（新华社专特稿）

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