英首相今日访华！除了51家商业代表团，梅中国行还有哪些看点？

英国首相特雷莎·梅

【环球时报驻英国特约记者 孙微 环球时报记者 白云怡】英国首相特雷莎·梅今天正式开始访问中国。英国《卫报》30日报道称，梅的丈夫菲利普·梅将陪同她访华，这意味着首相致力于加强与中国的关系。随同梅访华的，还有英国国际贸易大臣利亚姆·福克斯和“最大规模的商业代表团”。《环球时报》记者30日从英国驻华大使馆独家获悉，此次随同梅访华的商业代表团由来自英国所有地区的51家企业和机构组成。

在3天的行程中，梅将到访北京、上海、武汉三地。据彭博社30日报道，梅在出访前表示，此次访华将加强中英关系的“黄金时代”，“我们关系的深厚意味着可以就所有问题进行坦率的讨论”。路透社称，梅在中国面临的挑战有3个方面：加强外交关系，说服北京向英国企业开放市场，消除人们对英国脱欧造成该国不太稳定和不太具有吸引力的疑虑。报道引述中英商业委员会首席执行官马修·罗斯的话称，“这是英国的一个重要时刻”。2016年脱欧后，英国试图将自己塑造为一个推崇全球贸易的国家，但这让北京感到不安，而且与其前任卡梅伦相比，梅对中国的热情似乎不高。尤其是2016年欣克利角核电站项目的短暂叫停使得英中“黄金时代”关系受损。虽然梅和中国高层官员又重申了对“黄金关系”的承诺，但是英国的竞争对手法国和德国已经在加强与中国的关系上取得了更大进展。

英国广播公司(BBC)称，自2010年以来，中英贸易额增长了60%，预计英国的大臣们将向中方强调，英国在明年脱欧后仍将是“做生意的好地方”。据《环球时报》记者了解，此次随同梅访华的51家英国企业分别来自金融服务、医疗卫生和生命科学、食物和饮料、先进制造业、科技、能源、教育和基础设施领域，其中59%为中小型企业，25%的代表为女性。在英国使馆提供给《环球时报》的代表团成员名单中，记者看到了英国汇丰银行控股公司董事会主席马克·塔克、渣打集团首席执行官比尔·温特斯、英国石油集团执行副总裁戴尚亚等知名企业家。另据英国媒体援引消息人士的话称，在特雷莎·梅此行期间，中英有望签署50到100个合作文件，但目前无法估算这些合作文件的价值。

此前有英国媒体称，梅在访华前没有表态支持“一带一路”，可能给她的访华之行“蒙上阴影”。这一说法这两天在中英官员的各种表态中得以澄清。29日，英国驻华大使吴百纳在官邸举行吹风会表示，英方对英中关系“黄金时代”的承诺会保持一致、坚定和稳固。英国看到“一带一路”倡议的巨大潜力，是中国“一带一路”建设的天然伙伴，英中将就此保持密切合作。在30日的外交部例行记者会上，有记者提问，英国是首个加入亚投行的西方大国和欧洲国家，在对华合作方面起到过“表率”作用。中方是否希望中英合作继续引领潮流？中国外交部发言人华春莹表示，英国政府和梅首相多次表示支持“一带一路”倡议，去年5月专门派特使哈蒙德财政大臣来北京出席“一带一路”国际合作高峰论坛。应该说，“一带一路”是中英双方可以充分发挥各自优势积极开展合作、而且可以实现互利共赢的一个重点领域，中英双方政府和市场机构都有意愿在共建“一带一路”框架下发掘更多合作机遇、拓展更广阔发展前景。

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