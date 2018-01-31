美国入境限令解除了 额外的背景审查严了

美国国土安全部29日宣布解除针对11国难民的入境限令，恢复难民庇护的正常审批程序，同时新增针对来自“高安全风险国家”难民的额外背景核查。

这11个国家分别是埃及、伊朗、伊拉克、叙利亚、也门、利比亚、马里、索马里、苏丹、南苏丹和朝鲜。去年10月，美国国务院、国土安全部和情报机构开始对上述11国展开为期90天的评估，其间暂停难民入境和庇护审批手续。

评估29日结束，限令随之失效。美国国土安全部长科斯特珍·尼尔森当天在伍德罗·威尔逊中心举行的新闻发布会上说，将对上述11国难民实行新的审查办法，“以防止恐怖分子、罪犯或诈骗犯钻空子”。

不过尼尔森没有说明新审查办法的细则。路透社报道，美国国土安全部可能对来自上述11国的“某些群体”实行额外审查，并对这些国家开展定期评估。

一名不愿公开姓名的美国官员说，国土安全部评估安全风险时，将把跨境团伙犯罪等对美国构成风险的非恐怖主义因素考虑在内。

美国总统唐纳德·特朗普上台后签署多份旨在限制难民的行政令。他把2018财年美国接收难民人数的额度砍去一半，还下令暂停所有难民入境。入境限令名单也修修改改，出过多个版本，不仅包括来自这些国家的难民，还包括普通公民。这一限令引起非议，惹上官司，闹到联邦最高法院。

国土安全部29日公布的新政受到难民权益保护组织批评。某非营利国际组织说：“这些手续本来就够官僚繁冗，再给这些为自己和家人寻求安全庇护的人增加障碍，会徒增他们的负担。”（王宏彬）（新华社专特稿）

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