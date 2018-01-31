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我驻印尼大使馆举行首届进口博览会新闻吹风会

2018年01月31日08:23  来源：人民网-国际频道
 

人民网雅加达1月30日电（记者席来旺）30日下午，中国驻印尼大使馆举办首届中国进口博览会吹风会。中国驻印尼大使肖千、商务公参王立平、印尼工业部工业资源及国际合作司司长托尼、贸易部出口促进总司代表布迪曼、印尼中华总商会和工商会馆等商协会、两国企业及数十家中外媒体代表参加吹风会。

肖大使介绍了近年来双边关系发展情况、中国举办进口博览会的背景及重大意义。中国进口博览会是中国政府推动新一轮对外开放、构建开放型世界经济的重大举措，肖大使表示，近年来，在习近平主席和佐科总统的推动下，两国高层互动频繁，人文交流密切，经贸合作日益深化。举办进口博览会，是中国政府坚持对外开放基本国策、推动新一轮高水平对外开放的政策宣示，也是“一带一路”国际合作倡议的具体体现。中方对印尼方参与此次博览会充满期待。

托尼司长表示，感谢中方邀请印尼方参加进口博览会。近年来，在两国元首的推动下，两国关系日益密切，中方在基础设施建设、投资等领域与印尼进行了广泛合作。在贸易领域，印尼产品，尤其是工业品对华出口还有很大潜力。进口博览会与其他展会不同，以中方进口为主题，将赋予印尼企业更多机会出口中国。印尼方对通过此次进口博览会提升对华出口抱有很大期待。

王公参介绍了首届中国进口博览会的主要内容和特点，着重从采购商规模、参展优惠和便利服务等方面进行了推介。王公参表示，参加进口博览会，既可以向中国企业销售，也可以向其他国家销售；既可以在线下销售，也可以在线上销售；既可以推销有形产品，也可以推销无形产品，希望印尼企业能充分利用这个平台向中方推介高质、特色产品。

印尼中华总商会、印尼工商会馆等当地商协会分别表达了对进口博览会的认识和支持。

吹风会就两国贸易情况、参展资质要求、开拓中国市场建议等问题回答了媒体的提问。

(责编：燕勐、徐祥丽)
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