中共十九大精神对外宣介团访问瑞典

应瑞典议会邀请，中组部部务委员兼组织一局局长李小新于１月２７日至３０日率中共十九大精神对外宣介团访问瑞典。

访问期间，李小新会见瑞典议会议长阿林，分别与瑞典议会对华友好协会主席哈尔斯泰特、副主席芬斯特罗普等议员，乌普萨拉大学副校长蒂斯克等学者座谈，出席由中国驻瑞典使馆与瑞中贸易委员会共同举办的十九大精神专题宣介会并发表主旨演讲。来自瑞典政府、工商、智库等各界代表１００余人出席了宣介会。李小新全面介绍了中共十九大有关情况和主要成果，重点阐释了习近平新时代中国特色社会主义思想的丰富内涵和习近平总书记提出的人类命运共同体理念。

瑞方表示，在中国共产党领导下，中国过去五年发展取得显著成就，特别是在脱贫方面成绩令人印象深刻。中共十九大意义重大，为中国未来发展描绘了蓝图，也为瑞中在环保、绿色发展、创新等领域进一步深化合作创造了新的机遇。

(责编：谭咪娜(实习生)、徐祥丽)