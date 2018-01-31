十九大精神对外宣介团访问英国

１月２７日至３０日，中宣部常务副部长、中央政研室副主任王晓晖应邀率十九大精神对外宣介团访问了英国。

王晓晖分别会见了英国议会下院副议长霍伊尔以及保守党领导人，出席了英中协会、４８家集团俱乐部等组织的中共十九大精神专题研讨会和交流会，并与英国学界、工商界、教育界和媒体界人士座谈交流，向英各界广泛宣介十九大主要精神和取得的重要成果，深入解读习近平新时代中国特色社会主义思想，结合英方关切有针对性地介绍了中国有关内外政策。

英各界高度评价中共十九大的重要意义，高度评价习近平新时代中国特色社会主义思想，希望进一步深化与中方在各领域的交流与合作，推进新时代英中关系不断向前发展。（记者 梁希之）

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