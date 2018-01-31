十九大精神对外宣介团访问英国

１月２７日至３０日，中宣部常务副部长、中央政研室副主任王晓晖应邀率十九大精神对外宣介团访问了英国。
王晓晖分别会见了英国议会下院副议长霍伊尔以及保守党领导人，出席了英中协会、４８家集团俱乐部等组织的中共十九大精神专题研讨会和交流会，并与英国学界、工商界、教育界和媒体界人士座谈交流，向英各界广泛宣介十九大主要精神和取得的重要成果，深入解读习近平新时代中国特色社会主义思想，结合英方关切有针对性地介绍了中国有关内外政策。
英各界高度评价中共十九大的重要意义，高度评价习近平新时代中国特色社会主义思想，希望进一步深化与中方在各领域的交流与合作，推进新时代英中关系不断向前发展。（记者 梁希之）
《习近平谈治国理政》为何能在全球圈粉？ 有一本书，被秘鲁总统库琴斯基、印度共产党（马）总书记西塔拉姆?亚秋里等政要摆在案头，也被脸书首席执行官扎克伯格视为必读书目。这本书，坦桑尼亚的执政党和政府高级官员人手一册，越南国家政治出版社为所有司局级干部配送一本。法国前总理让－皮埃尔?拉法兰为它专门作了长篇笔记，柬埔寨以国家名义为它举办专题研讨会，首相洪森还希望获得其电子版，以便在手机上反复阅读…… 这本书，就是《习近平谈治国理政》。 【详细】