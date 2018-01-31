韩国实施虚拟货币实名交易

为提高交易透明度、防范投机洗钱等非法交易活动，1月30日起，韩国正式实施虚拟货币交易实名制，现有虚拟货币账户一律停用。

当天起，韩国新韩银行、农协银行、企业银行、国民银行、韩亚银行、光州银行6家商业银行要求虚拟货币用户开户时必须进行实名认证。而根据相关规定，外国投资者和《民法》规定的未成年人即使通过实名认证也无法从事虚拟货币交易，法人企业也同样包含在内。

具体来看，虚拟货币交易所既有账户转为实名确认账户后即可获批交易，而新用户在开户时必须进行实名认证。同时，已经拥有虚拟货币交易账户的用户中有开户行银行账户者可直接用该银行账户存取款，无同一银行账户者不能存款，仅限取款。举例来说，韩国数字货币交易所“Upbit”的开户行只有韩国企业银行一家，因此该交易所要求新用户在企业银行开户。此外，用户在银行开户后，还需经由交易所确认本人的程序，方可最终在银行登记其开设的账户。

一段时间以来，比特币、瑞波币、以太币等虚拟货币交易在韩出现“繁荣景象”，不少投资者特别是年轻人都将此视作快速致富的重要途径。然而，在韩国虚拟货币交易所基本上不受监管，且也没有保护虚拟货币投资者的相关规则，存在或出现泡沫等诸多隐患。有韩国舆论指出，虚拟货币交易实名制的推出，可谓是韩国政府遏制投机性投资的重拳。

与制度实施后会立即引发大规模混乱的预期不同的是，当天各虚拟货币价格出现小幅波动，相关银行窗口业务并没有出现拥挤，相对冷清。韩国《亚细亚经济》分析指出，在韩国政府犹豫是否采取关闭虚拟货币交易所等超强硬手段之时，不少投资者已先于政府制度将虚拟货币交易转向他国市场。据推算，今年1月韩国虚拟货币市场整体交易量减少至去年12月的70%的水平。

另有舆论指出，随着虚拟货币主要开采和交易国相继出台规则政策，以及受日本交易所黑客事件等影响，世界整体虚拟货币价格出现下跌，曾一度远高于国际行情的韩国虚拟货币行情如今大幅回落。这意味着韩国虚拟货币交易市场魅力衰退、增加市场不确定性的同时，投资者在韩国内的投机心理则相对趋于稳定。

也有忧虑声称，虽然金融部门的立场是只要经过银行的普通开户程序即可进行虚拟货币交易，但出于防止冒名开户的目的，银行设计的新用户开户过程较为棘手，因此家庭主妇、学生等难以证明有收入的群体，在开设实名认证账户时很可能遭拒，制度实施后短期内会造成部分混乱。

（本报首尔1月30日电）

《 人民日报 》（ 2018年01月31日 22 版）

(责编：冯粒、袁勃)