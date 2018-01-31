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澳购买含可待因药品须凭处方

2018年01月31日05:00  来源：人民网－人民日报
 

　　据新华社悉尼1月30日电  （何嘉悦）据澳大利亚媒体报道，为防止对鸦片类药物的滥用，澳大利亚药品管理局将按照此前计划，从2月1日起把含可待因成分的药品纳入处方药范畴，用药者必须持医生处方才可购买此类药品。

　　可待因是一种鸦片类药物，有止痛、止咳和止泻的药效，常用于生产止痛药和儿童止咳糖浆等。目前，含有可待因的药品在澳大利亚市面上十分常见，各大药房和超市均有销售。

　　此前的研究发现，可待因治疗慢性疼痛的效果并不好，长期用药还会导致耐受性增高、上瘾和中毒等副作用，过量使用此类药物可致死。

　　尽管澳大利亚卫生部门早就考虑将含可待因的药品纳入处方药范畴，但考虑到一些偏远地区存在看病难、看病贵的问题，该提议付诸实施一直存在困难。

　　近年来，随着大众对可待因副作用的认知逐步提高，不少国家的卫生部门都开始加强对可待因的监管，尤其对儿童使用可待因的安全性提出警告，并鼓励使用其他药品进行替代治疗。


　　《 人民日报 》（ 2018年01月31日 22 版）
(责编：冯粒、袁勃)
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