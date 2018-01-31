北美自贸协定谈判难消分歧

北美自由贸易协定第六轮谈判1月29日在加拿大蒙特利尔结束。尽管谈判“向前迈出了一步”，与会的加拿大、美国和墨西哥开始触及某些核心问题，但“进展极为缓慢”，仍存在巨大分歧。

在长达7天的谈判中，各方在反腐问题上达成一致，在卫生和植物检疫措施、电信、海关和贸易便利化以及贸易技术壁垒等问题上取得了积极进展，但在汽车原产地原则、“日落条款”、投资者和国家争端解决机制3个事关谈判前景的核心问题上分歧依旧。

近期以来，美国将退出北美自由贸易协定的传言甚嚣尘上。加拿大媒体甚至称，“后北美自由贸易协定世界”已开始成形。为此，加拿大总理特鲁多、政府多位内阁部长以及反对党——保守党领袖希尔纷纷访美，积极展开北美自贸协定“保卫战”。保守党表示，针对美国的保护主义，“我们需要显示加拿大的统一战线”。当年签署北美自贸协定的加拿大前总理马尔罗尼也到美国参议院外交委员会作证，阐述自由贸易给各国带来的益处。

加拿大舆论认为此轮谈判“至关重要”。为促使谈判取得进展，加拿大在谈判中就汽车原产地问题提出新方案，力图打破三国在该问题上的僵局。新方案建议根据价值计算汽车原产地零部件的比例，改变依据清单计算零部件数量的现行做法。按照加拿大的新建议，汽车软件开发和其他高技术含量工作将被纳入汽车原产地原则。去年，美国政府为增加国内制造业就业，建议北美自贸协定修改汽车原产地规则，明确要求只有美国产零部件占整车50％以上、美加墨三国产零部件占整车85％以上才能享受自贸区免税优惠。

在“日落条款”问题上，加拿大建议将其改为“定期审议条款”，今后美加墨三国可以据此条款对北美自由贸易协定进行修改。

在北美自由贸易协定中增设“日落条款”是美国去年提出的方案，其内容是北美自贸协定期满5年之后，只要一方不同意延长，协定将自动终止。这一条款遭到加拿大和墨西哥的强烈反对。

在投资者和国家争端解决机制问题上，加拿大也做了适当妥协，其新立场是，如美国不参加这个机制，那么美国公司不能起诉加拿大或墨西哥政府。加拿大以前强调，“政府拥有不容置疑的权力从公共利益出发制定规则”。

美国在第六轮谈判中拒绝了加拿大提出的汽车原产地新方案。加拿大《环球邮报》称“美国对加拿大的新方案当头浇了一盆冷水”。美国贸易代表莱特希泽在谈判结束后的新闻发布会上表示，如果采纳新方案，在北美生产的汽车零部件反而将减少。

虽然美国立场强硬，但同意继续就北美自由贸易协定谈判。第七轮谈判预计将于2月底在墨西哥举行，随后的第八轮将移师华盛顿。北美自由贸易协定谈判将继续，也许是第六轮谈判的最大成果。但谈判如在华盛顿无法取得突破，鉴于墨西哥和美国将分别于今年夏天和初冬举行总统大选和中期选举，其前景将堪忧。

（本报蒙特利尔1月30日电）

《 人民日报 》（ 2018年01月31日 22 版）

(责编：冯粒、袁勃)