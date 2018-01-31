法美如何填补城乡数字鸿沟

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经过6个月的艰难谈判，法国政府近日与其国内最大的4家电信运营商达成协议。运营商将投资30亿欧元（约合235亿元人民币），确保到2020年法国实现4G网络全覆盖，从而消除广泛存在于农村地区的没有手机信号的“数字盲区”。

同样意识到数字鸿沟的还有美国。本月初，美国总统特朗普在田纳西州纳什维尔发表演讲，承诺扩大美国农村地区的宽带互联网覆盖。特朗普随后签署两项相关行政命令，要求联邦政府加速农村地区宽带基础设施建设。

法国政府欲用经济手段消除“盲区”

截止到2017年7月，法国四大电信运营商在法国的电信网络覆盖率分别为47%到74%不等，存在大量“数字盲区”，而且这一统计结果也存在水分，因为“被覆盖”的区域并不体现信号质量。

事实上，目前法国城乡数字鸿沟巨大，只有在巴黎等大城市数字信号资源丰富，而全法仍有1万多个村镇仅覆盖2G或3G电信网，541个城镇拨打电话或发短信仍存困难，3万公里铁路沿线缺乏信号保障，2/3的车站网速缓慢。而在许多封闭式建筑内部，信号也格外微弱。对于这一点，记者深有体会：每当乘坐地铁时，手机上空白的信号格就令人焦虑；每当离开巴黎赴外省出差，都不得不和大多数法国人一样，无奈地在手机语音信箱中留言“我手机此时没信号，等到有信号的地方再给您回电”。多年来，手机信号覆盖率不足的问题让法国民众抱怨不止，更有网民自嘲道“这是在法兰西领土上最常遭受的痛苦”。

“数字盲区”不仅令民众体验不佳，更影响法国经济发展。数字信号和水、电并称“三大商品”，但法国的4G覆盖率在欧洲28国中排名倒数第五，极大削弱了法国的经济效率和竞争力。

对于致力于经济改革的法国政府来说，为全国各地提供可靠和稳定的数字信号正变得日益紧迫。2017年7月，法国总统马克龙公开表示，法国要在2020年全面实现“宽带计划”，要在法国全境覆盖高速优质的数字信号。由于铺设光纤面临成本和技术困难，法国政府将目光投向了无形的4G信号，打算用3年时间在法国实现4G网络全覆盖。

然而过去的15年间，各大电信运营商都是自己出资建设信号网络。而在大城市外广大的农村地区设立基站性价比极低，因此多年来，法国几届政府为消除“盲区”设立的诸多计划并没有得到电信运营商的积极响应，比如2015年3月，前总理瓦尔斯承诺要在2016年底以前消除法国所有“盲区”的计划就不了了之，情况并未得到改观。

法国政府认识到“解铃还须系铃人”，经济问题需要经济手段加以解决。为此，本届法国政府借鉴了第一个在欧洲达成4G信号全覆盖的国家——瑞典通过“运营税费换取覆盖义务”的成功经验。在向电信运营商施压的同时，法国政府承诺延长已授权许可证年限，不再重新拍卖，放弃每年增收新频段的使用费用约28亿欧元，换取后者在未来3年总投资30亿欧元、加速数字信号基础设施铺设的承诺。运营商将接受政府对信号质量的控制和检查，承担违约可能带来的高达营业额3%的巨额罚款。

法国国土协调部部长朱利安·德诺尔芒迪对于此番计划信心十足，他称， “法国将不再有‘数字盲区’，我们将在3年期间内架设移动电话网，实现相当于最近15年来的电信工程总量”。而法国舆论也评论道，“对于那些正投身于5G信号的电信运营商来说，这是一个及时的提醒：5G信号只是一个闪亮的新玩具，而不应忘记在4G信号覆盖上未完成的工作”。

美国扩大农村宽带覆盖面临成本难题

特朗普此次签署的这两项行政命令中，第一项指示内政部将其部分行政资源用于农村宽带设施建设，第二项旨在简化农村地区宽带安装程序，要求相关机构在联邦所有的建筑物上安装宽带设备时使用标准化表格和合同，进而提高效率。

特朗普政府认为，扩大农村宽带覆盖不仅有助于弥补美国农村与城市之间的数字鸿沟，而且将为农村带来更加公平的竞争环境，成为农村地区经济增长的跳板。特朗普此次签署的行政命令指出，太多的美国公民和企业仍然无法获得宽带互联网这一现代经济的基本工具，这个问题在美国农村尤其严重，阻碍了农村地区吸引业务、增加就业、改善医疗、进入数字市场。据媒体报道，当前美国许多农村社区的贫困率仍然较高，农村就业增长速度低于城镇就业，且是2008年国际金融危机以来增速最缓慢的时期。

美国联邦通信委员会在2016年的一份报告中说，39％的美国农村人口（2300万人）缺乏高速互联网服务。据2016年美国国会研究报告显示，只有约一半美国农村居民的网络下载速度达到了每秒25兆位（MB），而在城市地区，这一比例为94%。

尽管美国联邦政府和相关企业多年来都提出过类似目标，但高昂的成本导致相关努力的成效并不显著。

美国农村地区占国土总面积的72%，人口却只占全国的14%，地广人稀的特点增加了宽带基础设施建设的经济成本。有美国媒体分析认为，“谈话是便宜的，而穿过森林、山脉和农田的宽带覆盖却不是”，程序性问题从来都不是农村地区宽带建设滞后的真正原因，电信公司没有把宽带铺到农村许多地方是因为没有经济利益，而不是因为没有地方铺设线路。

早在去年6月，特朗普就在艾奥瓦州表示，他竞选时提出的1万亿美元基础设施计划将包括“促进和加强美国农村地区的宽带接入”，但特朗普并没有说明联邦政府将为该努力投入多少资金。根据美国联邦通信委员会2016年的研究报告，将宽带覆盖美国全境的成本将高达800亿美元。

与此同时，美国联邦通信委员会不久前刚推翻了奥巴马政府时期推出的“网络中立”规定。根据新的监管方案，宽带上网和移动网络不再归为“公共事业”，而是被重新划为“信息服务”和“私人移动服务”。这意味着电信公司有权区别对待不同客户，可以对某些用户收取更高的价钱。在此背景下，特朗普政府如何在推动电信公司加强农村宽带建设的同时避免其抬高价格，目前并不明朗。（记者葛文博 郑 琪）

（本报巴黎、华盛顿1月30日电）

《 人民日报 》（ 2018年01月31日 22 版）

(责编：冯粒、徐祥丽)