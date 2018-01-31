小科技蕴含大市场（科技大观）

不久前在美国举行的国际消费类电子产品展览会上，各种黑科技产品让人脑洞大开。其中，由上海润米科技有限公司旗下90分品牌发布的最新概念版智能跟随旅行箱——“小狗一号”，一亮相就引起了小轰动。英国路透社报道说，这款旅行箱之所以被称为“小狗一号”，是因为它确实像跟着主人的忠实家犬。

“小狗一号”只有20英寸大小，内容量约30升。从外表看，和人们平时使用的拉杆箱差不了多少。演示的时候，它十分“听话”，一会儿在演示者身后平稳滑行像碎步小跑，一会儿又悄无声息地溜到了演示者前面，真有那种“你说往东，它不敢往西”的味道。

这款旅行箱很有科技含量：它内置美国赛格威公司特别定制的跟随芯片，采用超宽带精准军用无线电定位技术，通过配备的专用多功能遥控器，不仅能通过摇杆直接控制旅行箱的行进，还能设置自动跟随模式，在20米范围内实现一键召唤。

更令人叫绝的是，它拥有重心自适应控制系统，即使突然受到一定的外力冲击，依旧能自动保持平衡的行进状态。根据不同的出行场景需求，这种旅行箱配置了电助力、斜坡助力和减速、驻刹等多种辅助行进模式，优化了在坡度路面状况下的使用体验，最大爬坡角度可达30°，行进过程中能轻松通过颠簸路面及减速带，适应航站楼等各种复杂的路面场景。

类似的黑科技还有不少，比如法国创意美妆公司罗米·巴黎展示了一种“迷你个人护理室”，能够每天为你定制个人专用的皮肤护理精华液，而且会通过一款辅助软件对你生活的环境、活动内容以及睡眠习惯进行综合分析，不仅可以把你打扮得更漂亮，而且还能让你生活得更有质量。可以想象，这种产品一旦推向市场，极有可能成为无数爱美女性的新宠。

韩国三星公司推出的智能冰箱，通过应用软件能够帮助用户了解食物储存状况与菜单信息，加强家庭成员的交流和日程管理。冰箱内部还安置了高品质扬声器，用户可以将智能手机里的内容同步推送至冰箱进行播放，更为浑厚的重低音、更加丰富的中音效果，让消费者做饭之余还能享受到美妙的家庭娱乐。

中国海尔公司展出了配备“防电墙”专利技术的智能马桶盖，具有臀部清洗、女性清洗、混气冲洗、暖风烘干、自动除臭等主要功能。设备在注重实用的同时，还增加了健康功能，采用了银离子抗菌喷头、座圈和净水过滤系统，喷头每次清洗或者自动重启时都会自动清洁，抑制细菌滋生，真可谓干净与健康两不误。

跟机器人、无人驾驶汽车、智能电视、智能手机等相比，上述黑科技产品都属于“小科技”，但却关乎人们日常生活的大需求。互联网革命已让无以计数的企业插上双翼飞向远方，下一波该是大数据、人工智能引起的革命性变化。只要想得到、做得成、行得通，小科技不只会改变人们的生活，而且能开辟出巨大的市场。（王如君）

《 人民日报 》（ 2018年01月31日 22 版）

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