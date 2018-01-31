美国难啃移民改革“硬骨头”

日前，美国白宫发布消息称，已经制定了一份移民改革方案，并敦促国会尽早审议。据美国媒体报道，美国总统特朗普将把移民改革作为国情咨文的一个重点，希望在这一问题上取得突破。然而民主党方面对此反应冷淡，美国社会舆论也出现不同声音。分析认为，美国两党在移民改革问题上仍存在较大分歧，若两党无法尽快就“追梦人”等问题达成共识，美国联邦政府有可能再次陷入停摆窘境。

白宫在一份声明中说，这份方案主要内容有：加强边境安全并填补法律漏洞，取消非核心家庭亲属移民和多元化移民签证，为“童年抵美者暂缓遣返”项目（又称“追梦人”计划）提供永久性解决方案等，最为核心的部分则是，白宫同意准许180万“追梦人”入籍，以换取民主党拨款250亿美元用以修建美国和墨西哥之间的边境墙。

近来，“追梦人”成为美国两党斗争的核心问题之一，两党分歧严重，间接导致美国政府于1月20日“关门”。本月22日，国会民主党人同意结束联邦政府停摆，条件之一就是国会要在2月8日临时拨款协议到期之前就“追梦人”的去留问题进行表决。

参议院民主党党鞭迪克·德宾在一份声明中表示，“追梦人”不应该成为特朗普分裂移民家庭、浪费纳税人钱财以修建没有效果的边境墙的“人质”，“追梦人”应该有机会入籍，但白宫所谓的“妥协”却是借此大幅削减合法移民数量，实施整体上严格的移民政策。民主党人认为，白宫并没有诚意达成妥协，而是为了推行白人至上主义的移民政策。

特朗普则在推特发文指责民主党人是在拿“追梦人”做文章。他说，提出“追梦人”入籍方案，将接纳“追梦人”的数量增加一倍并允许他们在未来10至12年内获得美国公民身份，这么做有两个原因：一是共和党人希望解决这个困扰美国很久的问题，二是揭露民主党人只是想利用“追梦人”做政治博弈而对边境安全、重建美国军队不感兴趣。

“童年抵美者暂缓遣返”废除令将在今年3月份正式执行，如果届时国会找不到替代方案，这个项目下的年轻非法移民将面临被遣返的危险。预计约有80万年轻非法移民将受到影响。美国舆论分析称，若在2月8日临时拨款法案到期后两党仍无法达成妥协的话，美国联邦政府或因此再度“关门”。（记者 张朋辉）

（本报华盛顿1月30日电）

《 人民日报 》（ 2018年01月31日 21 版）

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