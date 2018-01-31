澳大利亚援外工程质量惹争议

澳大利亚媒体日前披露，一个主要由澳政府出资的瓦努阿图基建项目已经成为该国“最具灾难性的”援助项目之一，不仅工期大大延长，预算严重超支，而且工程质量也很差，目前已经成瓦努阿图人的笑柄。

据《澳大利亚人报》报道，这个名为维拉港城市发展项目的开发计划由时任澳大利亚外长鲍勃·卡尔于2013年2月宣布启动， 由澳大利亚出资3100万澳元、瓦努阿图向亚洲开发银行贷款500万澳元共同开发，施工方为一家总部位于澳大利亚昆士兰州的名为RMS的工程和建筑企业，原计划2017年5月完工。据悉，这是瓦努阿图1980年独立以来最重大的建设项目，不仅要为有4.4万人口的维拉港重新铺设21公里的道路，而且还将为当地社区建立起卫生设施，包括33公里的路边排水系统和步行设施。

然而，2018年已经来临，工程距离完工依然遥遥无期。失望的当地人不得不给这项工程贴上了“荒谬”和“一场错误闹剧”的标签。

由于成本高昂和效率低下，该项目的工程量已经被削减了一半——目前的计划是只翻新13公里的道路和12.5公里的排水系统。《澳大利亚人报》的报道说，余下的工程仍然是一片混乱。维拉港的主要街道还没有看到任何开工的迹象，街上仍然到处都是深坑。在许多路段，路基已经被严重损坏，巨大的水泥管道被闲置在道路两侧。

当然，该项目也非一无是处。据澳媒体报道，作为项目工程的组成部分，有一段海滨道路已按照高标准建成了。但极具讽刺意味的是，这段道路是由RMS工程和建筑公司的分包商——一家中国公司完成的。

本报记者就工期为何一再延误等问题致信承建商RMS工程和建筑公司，但目前未收到任何回复。

澳大利亚政府将工程延误的原因归咎于预算超标、当地人社区意识强烈、环境因素、性别和社会文化问题等，并强调项目所有主要建设将有望在今年8月按照“适当的标准”完工。

澳媒体报道说，事件被曝光很可能会让澳大利亚国际合作与太平洋事务部长孔切塔·菲拉万蒂—维尔斯感到尴尬，她本月早些时候曾攻击中国在南太平洋地区的援建项目，无端指责中国政府在当地修建“无路可走”的道路。而菲拉万蒂—维尔斯始终未对澳媒的披露做出任何回应。

《瓦努阿图每日邮报》媒体总监丹·麦加里表示，澳大利亚援建的项目早该完工，但现在却带来了严重的安全隐患，而且成为了瓦努阿图人的笑柄，“施工方没有任何理由为自己的拖沓找借口，由于项目工程建设信息不透明，目前进度都无法查明。”

麦加里告诉本报记者，近年来，来自中国的援助大大增加，中国在当地的存在感显著增强。另外，针对菲拉万蒂—维尔斯此前攻击中国援助项目的言论，麦加里认为这是非常不和谐的音符，“有关方面在发表评论时完全无视我们的存在，但南太平洋国家不是小孩”。麦加里还表示，“中国从来都把我们看作平等的伙伴，认真对待我们的请求，中国人视我们为朋友而非客户。中国对瓦努阿图的态度与澳大利亚形成鲜明对比。”（记者 李 锋）

（本报堪培拉1月30日电）

《 人民日报 》（ 2018年01月31日 21 版）

(责编：冯粒、徐祥丽)