非洲政要驳斥“中国监视非盟”报道

据新华社亚的斯亚贝巴1月29日电 （记者吕天然、陈晨）第三十届非洲联盟峰会系列会议29日在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴的非盟总部结束，会议期间多名非洲政要驳斥了个别西方媒体有关“中国监视非盟”的报道。
针对法国个别媒体的有关报道，参加峰会的埃塞俄比亚总理海尔马里亚姆·德萨莱尼29日在非盟总部对媒体表示，中国没有监视非盟，非中保持着全面和战略性的关系，他不相信相关报道。
非盟委员会主席法基在峰会闭幕后举行的新闻发布会上说，他没有发现非盟总部大楼有任何受到监视的迹象，非盟与中国一直保持很好的关系。
塞拉利昂驻埃塞俄比亚大使、常驻非盟代表卡马拉也在会议间歇对媒体表示，他不相信这一报道，中国是塞拉利昂的伙伴，并且给予塞拉利昂大量帮助。
《 人民日报 》（ 2018年01月31日 21 版）
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