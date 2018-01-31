中国愿为区域经济一体化进程贡献力量

本报北京1月30日电 （记者王海林）外交部发言人华春莹30日表示，中方一贯高度重视区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）谈判，愿与包括新加坡在内的各方加强沟通与协调，力争尽快结束谈判，为区域经济一体化进程贡献力量。

在当日的例行记者会上，有记者问，新加坡总理公署部长陈振声近日接受采访时表示，东盟和中国今年最优先的任务是完成RCEP谈判。新加坡对RCEP抱有很高期望，希望它能够给全球经济体系建立一个更高的标准。中国是能够做得很好的国家之一，因为中国有很强有力的中央政府，可以确保收益更平均地被分配到不同区域。中方对此有何回应？

华春莹说，中方对陈振声部长有关表态表示欢迎。她表示，RCEP是亚太地区最重要的自由贸易谈判之一，达成后将成为世界上涵盖人口最多、成员构成最多元、发展最具活力的自由贸易区。早日达成协定有利于提振区域和全球经济发展信心，也有助于推进亚太自贸区进程。

华春莹说，中方一贯高度重视RCEP谈判，坚定支持东盟发挥核心引领作用，愿与包括新方在内的各方加强沟通与协调，落实好去年11月RCEP首次领导人会议共识，力争尽快结束谈判，为区域经济一体化进程贡献力量。

《 人民日报 》（ 2018年01月31日 21 版）

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