中英加强一带一路框架下务实合作潜力巨大

本报北京1月30日电 （记者王海林）外交部发言人华春莹26日表示，中英加强“一带一路”框架下务实合作潜力巨大、前景广阔，不仅对两国和两国人民有利，也有助于世界经济的持续复苏。

在当日例行记者会上，有记者问：明天，英国首相特雷莎·梅将正式开始访华。我们注意到，英国驻华大使吴百纳举行吹风会表示，英方对英中关系黄金时代的承诺会保持一致、坚定和稳固。英国看到“一带一路”倡议的巨大潜力，是中国“一带一路”建设的天然伙伴，英中将就此保持密切合作。我们知道，英国是首个加入亚投行的西方大国和欧洲国家，在对华合作方面起到过“表率”作用。中方是否希望中英合作继续引领潮流？

华春莹表示，当前中英关系良好，面临新的发展机遇。我们注意到吴百纳大使在接受媒体采访时表示，英国是中国在“一带一路”建设中的天然伙伴，英中将就此保持密切合作。的确如此，“一带一路”倡议是一个开放包容的合作平台，已成为广受欢迎的最重要的国际合作平台。英国政府和梅首相多次表示支持“一带一路”倡议，去年5月专门派特使哈蒙德财政大臣来北京出席“一带一路”国际合作高峰论坛。

华春莹说，“一带一路”是中英双方可以充分发挥各自优势积极开展合作，而且可以实现互利共赢的一个重点领域，中英双方政府和市场机构都有意愿在共建“一带一路”框架下发掘更多合作机遇、拓展更广阔发展前景。

《 人民日报 》（ 2018年01月31日 21 版）

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