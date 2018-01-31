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雒树刚率中国政府文化代表团访问西班牙

2018年全球“欢乐春节”活动启动

2018年01月31日04:42  来源：人民网－人民日报
 

　　本报马德里1月30日电  （记者王迪）应西班牙教育、文化和体育大臣德·维戈邀请，文化部部长雒树刚率中国政府文化代表团于28日至31日访问西班牙。访问期间，双方签署《中华人民共和国政府和西班牙王国政府2018至2021年文化、青年和体育合作执行计划》。

　　1月29日晚，全球“欢乐春节”活动启动仪式暨“湖湘风华·湖南文化创意展”开幕式在马德里中国文化中心成功举行。雒树刚与德·维戈共同为启动仪式剪彩。

　　据悉，2018年中国文化部将继续携手世界各地的合作伙伴，计划在全球129个国家和地区的400多座城市开展包括演出、展览、庙会等30多种类型的文化活动。


　　《 人民日报 》（ 2018年01月31日 03 版）

(责编：冯粒、徐祥丽)
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