雒树刚率中国政府文化代表团访问西班牙

本报马德里1月30日电 （记者王迪）应西班牙教育、文化和体育大臣德·维戈邀请，文化部部长雒树刚率中国政府文化代表团于28日至31日访问西班牙。访问期间，双方签署《中华人民共和国政府和西班牙王国政府2018至2021年文化、青年和体育合作执行计划》。
1月29日晚，全球“欢乐春节”活动启动仪式暨“湖湘风华·湖南文化创意展”开幕式在马德里中国文化中心成功举行。雒树刚与德·维戈共同为启动仪式剪彩。
据悉，2018年中国文化部将继续携手世界各地的合作伙伴，计划在全球129个国家和地区的400多座城市开展包括演出、展览、庙会等30多种类型的文化活动。
《 人民日报 》（ 2018年01月31日 03 版）
《习近平谈治国理政》为何能在全球圈粉？ 有一本书，被秘鲁总统库琴斯基、印度共产党（马）总书记西塔拉姆?亚秋里等政要摆在案头，也被脸书首席执行官扎克伯格视为必读书目。这本书，坦桑尼亚的执政党和政府高级官员人手一册，越南国家政治出版社为所有司局级干部配送一本。法国前总理让－皮埃尔?拉法兰为它专门作了长篇笔记，柬埔寨以国家名义为它举办专题研讨会，首相洪森还希望获得其电子版，以便在手机上反复阅读…… 这本书，就是《习近平谈治国理政》。 【详细】