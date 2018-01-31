中国改革开放经验值得深入研究

近日，中共十九大精神对外宣介团访问哈萨克斯坦，并举办十九大精神专场宣介会。哈萨克斯坦首任总统图书馆副馆长铁木尔·图列根诺维奇·沙伊梅尔格诺夫参加了这场宣介会。

“中国越来越自信了！”沙伊梅尔格诺夫对本报记者表示，改革开放40年来，中国经济飞速发展，各项改革措施结出累累硕果，中国人的自信心也进一步增强。“中国不仅对自己的发展成就和发展道路非常自信，同时也对推动人类社会进步充满信心。”

沙伊梅尔格诺夫指出，近年来，中国通过“一带一路”建设落实亲诚惠容理念，积极谋求与沿线国家实现共同繁荣。中哈开展了一系列符合两国和两国人民根本利益的务实合作，成为国际合作的典范。“我们共同建设的这条从中国通往欧洲的‘光明道路’充分说明，只要相互尊重彼此利益，各种双边及多边合作完全有可能实现互利共赢的目标。”

“中国在改革开放过程中积累的宝贵经验值得各国深入研究、学习。”沙伊梅尔格诺夫表示，宣介活动不仅展示了一个自信的中国，同时也让国际社会看到中国发展奇迹蕴藏的智慧与经验。1949年的中国百废待兴，在短短数十年间中国便再次跻身世界大国。中国从站起来、富起来到强起来的过程，为世界各国发展提供了一个重要参考。

沙伊梅尔格诺夫表示，哈萨克斯坦正在认真研究中国的改革措施与经验。“我们知道，纳扎尔巴耶夫总统的系列著作同样被翻译成中文在中国出版，这说明中国也在研究我们。相互学习、取长补短非常重要。我们相信，有中国这样的好邻居，我们自身的发展会有更多机遇。”

“过去5年，平均每3秒钟就有一个中国人跨过贫困线，这太不可思议了！”谈到中共十八大以来中国减贫事业取得的辉煌成就，沙伊梅尔格诺夫激动地说，中国人是怎么做到的？为什么只有中国能够做到？这些问题值得好好研究。“房子是用来住的，不是用来炒的”，这句令人印象深刻的话充分体现了中国领导人对民生问题的关注。把老百姓的脱贫、住房等实际问题当作最重要的事情来抓，或许在一定程度解释了中国共产党为什么能够不断发展壮大，带领十几亿中国人民取得一个又一个辉煌成就。

“宣介内容多次提到构建人类命运共同体，在这方面中哈之间的目标是一致的。”沙伊梅尔格诺夫表示，中国致力于构建和谐共处的国际关系，哈萨克斯坦同样有这样的愿望。“世界各国应该共同关注我们居住的星球，像一家人一样彼此关心，共同维护世界的和平与稳定。”

“过去5年，中国为我们提供了道义和物质上的强大支持，中国的发展成就与发展道路为哈萨克斯坦以及世界各国提供了重要机遇和参考。”沙伊梅尔格诺夫强调，未来，中国与世界各国的合作将更加密切，其成果必将惠及更多国家和更多人民。（记者 周翰博）

（本报阿拉木图1月30日电）

《 人民日报 》（ 2018年01月31日 03 版）

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