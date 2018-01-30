卢龙县在京举办招商推介会 11个项目成功签约

人民网北京1月30日电 1月27日，“融入京津冀 迈向新时代——卢龙·北京招商暨第二届旅发大会重点项目推介会”在京举行。来自北京、上海、深圳等77家企业参加会议，11个重点项目成功签约，总投资260亿元。

“今天签约的项目以绿色生态产业为主，投资数额大、科技含量高、市场前景广阔，充分体现了绿色发展、高质量发展的精神。”卢龙县政府县长安生宏介绍说。

推介会上，卢龙县重点推介了自行车产业园、一渠百库康养度假区、永平府古城开发、夹河滩生态旅游、桃源特色小镇建设、杏山万亩森林生态旅游园区等46个重点项目。

北新建材集团和秦皇岛武山工贸集团的装配式建筑、河北亢牛废旧资源再利用有限公司和秦皇岛晶维石材有限公司年产800万平方米新型节能超薄岩板生产线、苏商建设集团有限公司古城开发基础设施建设等项目成功签约。生命健康、新型建材、旅游观光渡假等一批朝阳产业即将落户卢龙，开启卢龙全域旅游新时代。

“通过这次推介会，让企业家们深入了解我县的投资环境、区位条件、发展潜力，架起了合作与友谊的桥梁。”卢龙县委书记鞠世闻表示，卢龙县将全力贯彻党的十九大精神，以全国文明县城创建、国家园林县城创建、国家新型城镇化试点、石门国家级特色小镇建设等工作为载体，加快县域经济发展。（李广勤）

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