中国营养健康食品产业发展呈现三大特征

人民网北京1月30日电 由中国食品报社联合中国初级卫生保健基金会主办的第三届中国营养健康食品产业高峰论坛于1月30日在京举办。

据了解，此次论坛围绕2018中国营养健康食品行业监管政策解读、中国营养健康食品产业转型升级及其支撑、大健康时代营养食品及健康食品发展趋势、中医药药食同源及发展现状、新形势下食品法规的挑战及应对等主题，邀请食品行业权威专家、学者及业内知名企业家作演讲和主题报告。

中国食品报社社长黄国胜表示，当前中国营养健康食品产业发展呈现三大特征：营养健康食品的质量与安全得到有效保障、宣传和销售行为受到高度关注、创新发展的前景广阔。

据统计，中国14亿人口中，亚健康人口比例高达70%。2016年，全国各类医院接受门诊的人次数为78亿人次，平均每一个人一年要跑5次医院。

国家质检总局原总工程师、中国质量万里行促进会会长刘兆彬指出，这样的背景下，中国营养健康食品产业面临前所未有的机遇和市场潜力。

在提及规范中国营养健康食品行业时，国家食药监总局新闻宣传司原副司长申敬旺表示，在坚守诚信和信誉的同时，中国营养健康食品产业的发展，也离不开良好的市场环境和老百姓的舆论监督。

对于中国营养健康食品行业的发展，国家中医药管理局传统医药国际交流中心推广处处长郑亚峰指出，要利用好国家提供的海外中医平台。

中国保健协会食物营养与安全专业委员会会长孙树侠表示，要科学理性地消费营养健康食品。

提到健康食品产业转型，中国社会科学院食品药品产业发展与监管研究中心主任张永健强调，要从企业经营管理、监管改进提升等多角度促进健康食品行业转型升级。

据悉，此次论坛还颁发了健康中国·金鹤奖，发布全国健康食品诚信经营企业联盟《诚信倡议书》，同时启动了“健康产业基层行”活动。

(责编：饶竹青(实习生)、常红)