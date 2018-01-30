将近半数中国儿童每天阅读时间不足半小时

人民网北京1月30日电 1月30日，中国儿童少年基金会联合好未来在北京举行“未来家庭教育计划——亲子共读公益项目”启动仪式，并发布《2017中国家庭亲子共读调研报告》。

好未来将向中国儿童少年基金会捐赠1500万元，用于“未来家庭教育计划”的开展。据了解，“未来家庭教育计划”将致力于家庭教育工作，计划用五年的时间，打造家长、儿童、专家、志愿者共同参与的家庭教育平台。

全国妇联副主席、书记处书记邓丽表示，启动“未来家庭教育计划--亲子共读公益项目”对促进儿童的全面健康成长，推动家庭教育工作有着积极的意义。通过项目的有效实施，引导家长掌握科学理念和方法，通过言传身教、以身作则，潜移默化地影响和帮助孩子养成良好思想品德和行为习惯。

中国儿童少年基金会秘书长朱锡生发布《2017中国家庭亲子共读调研报告》。此报告针对0-12岁年龄段孩子的家长展开亲子共读调研，从亲子陪伴质量、家庭阅读情况和亲子共读方式等方面切入，深入了解中国家庭在“亲子共读”方面的真实现状和需求。

数据显示，47.1%的孩子每天阅读时间不足半小时，阅读超过1小时的孩子仅12.8%。孩子的阅读能力随着阅读量增加而增长，而阅读能力越强，学习成绩相对更优异。大多数家庭有意愿在亲子共读上投入时间和精力，但是行为跟不上意识，有40.3%的家长了解亲子共读，但很少和孩子一起阅读。

基于报告，“未来家庭教育计划——亲子共读公益项目”将为家庭教育提供内容多元、更有针对性的指导服务，让广大家庭以亲子共读方式参与到孩子的成长中来。

(责编：刘茹霞(实习生)、常红)