深圳、上海、北京列宜居中国发展指数前三

人民网北京1月30日电 1月30日，《宜居中国发展指数报告（2017-2018）》新书发布会在京召开。报告共分宜居城市、建筑与家居革命、热点聚焦三个部分。除宜居城市问题，还涉及中国建筑工业化、智慧家居、中国养老产业、特色小镇等相关问题。

据中国社会科学院新闻与传播研究所党委书记赵天晓介绍，《宜居中国发展指数报告》一书是由中国社会科学院舆情调查实验室、中国舆情调查与研究联盟、宜居中国联盟成员机构跨界合作的研究成果，今后计划按照年度陆续出版。

该报告对中国287个地级以上的城市进行宜居发展指数测评。宜居城市发展指数设计包括经济发展指数、社会治理指数、民生质量指数、创新创业指数和生态环境指数5个主题层指标。每一次主题下的指标由单一或多项数据合成。报告指出，深圳、上海、北京、广州、厦门、杭州、南京、武汉、西安、苏州为2017年度宜居中国发展指数前十名。宜居城市发展指数整体较低，且两极分化严重。地区内部发展很不平衡。

城市宜居形象传播影响力指数主要包括社会文明度、经济富裕度、环境优美度、居住舒适度、公共安全度五个维度。报告利用该评价体系对全国200个发展动力强劲的城市进行测评，其中，杭州、成都、天津、南京、重庆、西安、武汉、湖南、郑州、青岛依次荣登城市宜居形象传播影响力榜单前十。

中国社会科学出版社社长赵剑英指出，《宜居中国指数报告》就社会各界普遍关注的宜居城市等评价标准做出明晰界定，对城市的可持续发展、提升宜居水平性以及绿色建筑等行业的发展方向都具有借鉴意义。

本书主编，中国社会科学院舆情实验室首席专家刘志明表示，我国社会的主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾，宜居问题则是这种社会矛盾的集中体现。构建宜居中国发展指数的评价体系，有利于发现宜居中国建设中各个领域与地区存在的问题与差异，为解决问题、开展合作以及传播先进理念与经验提供有效工具。

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