新华社伦敦１月３０日电（天下人物）特雷莎·梅：拥抱中英关系“黄金时代”

新华社记者张代蕾

英国首相特雷莎·梅将于１月３１日至２月２日访问中国并举行新一轮中英总理年度会晤。这是她出任首相后首次正式访华。

在英国前首相卡梅伦时代，中英双方共同描绘了双边关系“黄金时代”新蓝图。在英国“脱欧”公投后上台的梅，延续中英关系“黄金时代”大方向，着力塑造“全球化英国”。

拥抱“黄金时代”

“我会致力于保持英国与中国关系的‘黄金时代’——不仅仅因为中国是重要的贸易伙伴，更是因为同为安理会常任理事国，中国作出的决定能和我们的决定一起改变这个世界。”一个月前，梅在伦敦金融城市长晚宴上发表演讲时说。

２０１５年１０月１９日至２３日，国家主席习近平对英国进行国事访问，与时任英国首相卡梅伦共同开启持久、开放、共赢的中英关系“黄金时代”。梅上台后继续坚持中英关系“黄金时代”的大方向，中英关系保持持续发展的态势。

２０１６年９月，梅出任首相后不久出席在中国杭州举行的Ｇ２０峰会。之后，她批准重启中英法三方合作的欣克利角核电站项目。

２０１７年初，她在接受《金融时报》采访时明确表示：“我当然要去中国访问，我们在考虑什么时候适合。我们显然看重与中国的贸易关系。”

梅认同全球自由贸易，主张英国“脱欧”后加强对华经贸合作。去年达沃斯世界经济论坛年会之后，她说：“习近平主席在达沃斯的讲话以及对全球自由贸易重要性的评论引人关注。”

后“脱欧”时代，英国政府提出塑造“全球化英国”，将目光投向欧美盟友之外的其他国家，中英关系也因此迎来新机遇。此次梅访华期间，预计双方领导人将巩固战略共识，拓展务实合作，赋予“黄金时代”新内涵。

就任“脱欧首相”

梅出生于１９５６年１０月１日，２０世纪８０年代开始投身政治，先后担任市议员、国会下院议员，２０１０年被任命为内政大臣，是英国政坛半个世纪以来在内政大臣这个被称为“政客坟墓”的职位上任职时间最长的人。

２０１６年７月，身为“低调疑欧派”的梅在英国公投决定脱离欧盟后临危受命，出任英国首相，成为英国历史上第二位女首相。

执政一年多来，梅内忧外患不断，内有党内“倒梅”阴谋、政局混乱，外有欧盟步步紧逼、谈判艰难。虽然遭遇执政危机、高官丑闻、恐怖袭击等重重挑战，但这位将“脱欧”视为头号任务的首相依然带领英国政府与议会走完了“脱欧”谈判内部程序，与欧盟达成阶段性谈判成果。

在号称史上最艰难的英国“脱欧”谈判中，梅在多方之间斡旋奔命，充分展露出坚忍沉稳的性格，这种性格与其成长经历密不可分。她曾在多个场合回忆父亲对她的影响。

作为一个牧师的独生女，梅以父亲的身份为荣，她很小就明白在父亲面前她的“小需求”永远排在公众的“大需求”之后。父亲关心时事，梅耳濡目染，１２岁起每周末在保守党办公室帮忙做事。在牛津大学读地理专业期间，热衷政治和辩论的她成为大学辩论会主席。

扎实苦干、不喜社交，这两个特征从梅少年时就开始显现。喜欢她的人认为这是她的优势所在，也是她多年来不依靠出身和人脉、一路默默打拼成为英国第二位女首相的实力所在。

热爱时尚

梅的父母上世纪８０年代先后去世后，丈夫菲利普成为她最亲密、最信赖的人。两人结识于牛津大学，１９８０年结婚，至今恩爱如初。梅在多个场合公开称赞丈夫是她“最坚实的靠山”。

梅性格低调，在媒体面前寡言少语，是“花边新闻”绝缘体，公众对她的个人生活、性格喜好等知之甚少。

去年５月，梅接受《星期日泰晤士报》采访。无论是大话题还是小问题，她的回答都无比简洁。

——“喜欢看《福尔摩斯》还是《骇人命案事件簿》？”“两个都看。”

——“喜欢威士忌还是红酒？”“视情而定。”

——“喜欢默克尔还是马克龙？”“都有合作。”

——“苏格兰什么时候应该举行第二次独立公投？”“不是现在。”

——“为什么你的社会福利政策前后转变巨大？”“并无变化。”

英国媒体喜欢捕捉梅的妆容和服饰搭配，她的口红、低胸上衣、豹纹鞋曾长期占据英国报纸版面。她毫不掩饰自己对时尚的热爱，称自己如果被扔到荒岛上，只希望随身带上《时尚》杂志。

梅还从母亲那里继承了对烹饪的热爱。她家里有一百多本烹饪书；在２０１６年出任首相后首次接受媒体访问时，她分享了母亲当年最拿手的司康饼食谱。

与英国首位女首相、“铁娘子”撒切尔夫人相比，梅更积极为女性发声，鼓励和帮助女性进入英国政坛，促进保守党的现代化、多元化。

(责编：贾文婷、王欲然)