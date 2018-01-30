两名登山者被困“杀人峰” 女子获救男子被弃

人民网讯 据BBC报道，两名来自法国与波兰的登山者被困喜马拉雅山脉巴基斯坦段最险峰之一，在戏剧化的救援行动后，法国女登山者伊丽莎白·贺沃尔（Elisabeth Revol）被直升机送往医院，针对另一位波兰同伴的救援行动却被叫停。

贺沃尔与托马斯·马斯奇维奇（Tomasz Mackiewicz）上周五在攀登有“杀人蜂”之称的南迦帕尔巴特峰（Nanga Parbat）时遇险，被困在海拔7400米处。随后，一支在附近K2乔戈里峰的精锐波兰登山队前往救援，在南迦帕尔巴特峰彻夜搜寻后，救援队成功救出贺沃尔。“伊丽莎白在伊斯兰堡的医院里。她手上与脚上都有严重的冻伤”，贺沃尔的朋友卢多维克·詹比亚西（Ludovic Giambiasi）28日在脸书（Facebook）上写道。

参与救援的这支波兰登山队当时正试图史上首次冬季登顶世界第二高峰K2，该队四名成员被一架巴基斯坦军方直升机带到南迦帕尔巴特峰进行救援。四人被放在两名遇险人员最后所知地点下方超过1000米处。丹尼斯·乌鲁布科（Denis Urubko）与亚当·比勒基（Adam Bielecki）在完全黑暗的环境中开始攀登，雅罗斯瓦·波特尔（Jaroslaw Botor）和皮奥特里克·托马拉（Piotrek Tomala）则负责搭建营地。

波兰人马斯奇维奇与贺沃尔不在一处，早前曾有报道说马斯奇维奇遭受冻伤与雪盲之苦。“不幸的是，针对马斯奇维奇的搜救是不可能的”，詹比亚西写道。“由于天气与海拔因素，搜救会将救援人员的生命置于极度危险之中。”“这是一个糟糕而又痛苦的决定。我们极度悲伤。我们向他的亲友表示慰问。我们都在哭泣。”

南迦帕尔巴特峰位于巴基斯坦北部，高达8126米，是世界第九高峰。1953年首次有人成功登顶，此前有超过30名登山者在此丧命，因此登山爱好者称其为“杀手峰”。去年曾有一名西班牙人与一名阿根廷人在登顶过程中遭遇雪崩失踪，二人后被推定死亡。（老任）

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