新华社华盛顿１月２９日电 综述：健身软件泄露机密 美军回应加强管理

新华社记者刘阳 孙丁

日前，美国一款健身应用软件将用户锻炼数据在网络上公布，涉嫌泄露美国涉密军事信息。对此，美军２９日回应称，今后将加强管理，研究应对措施。

“我们严肃对待这一事件。为了保证国防部雇员在美国本土和海外的安全，我们正在评估是否需要增加培训，发布新指令或者制定新政策。”国防部发言人曼宁说。

“科技迅速发展要求政策进行相应修改，以保障安全。我们建议国防部工作人员在使用网络科技时适用严格的隐私设定。”曼宁说。

涉事软件名为斯特拉瓦，是一款集健身和社交功能为一体的应用。用户可以将自己运动时间、成绩、轨迹等信息通过网络上传至应用服务器，与他人分享。

去年１１月，斯特拉瓦将其所有用户数据做成“热力地图”在网络上公布，意在展示用户运动地点以及最受欢迎的跑步或骑行路线。

然而，由于不少美军现役军人在使用这款应用，许多美军基地的地理位置也在热力图上清晰地显现出来。大量军事基地方位遭曝光，引发各界关注。

斯特拉瓦网站上公布的“热力地图”显现，在叙利亚、阿富汗、吉布提等欠发达地区，有不少远离城市的亮点。媒体报道，在这些地区，亮点几乎都是来自外国军事基地，其中许多是美军基地，甚至是秘密基地。

美国智库联合冲突分析研究所创始人内森·鲁泽说，公开的“热力地图”对美国军事安全具有很大危害，因为人们“可以明确识别并能在地图上找到美军基地”。

“如果美军士兵和普通人一样使用这一应用软件，是十分危险的。”鲁泽表示，例如士兵们日常慢跑、骑行或者游泳线路都会暴露。

安全分析人士托比亚斯·施奈德说，叙利亚不少已知的美军基地都在地图上被“点亮”，有些俄军基地也被“点亮”。

此外，不少士兵经常围着一些特定建筑或者路线慢跑，间接暴露了基地规模以及建筑物分布。

据报道，“热力地图”上显示出的不少军事基地位置都没有在谷歌地图、苹果地图等其他商业地图应用上出现。另外，不仅在战区的军事基地得以显现，在美国本土的军事基地也可在热力地图上找到。

斯特拉瓦公司说，他们制作的“热力地图”囊括了超过３０００亿个独立数据点，１０亿个用户锻炼数据，这些数据都是用户在锻炼时通过全球卫星定位系统上传的。斯特拉瓦公司表示，他们会配合政府部门解决敏感设施在地图上出现一事。

分析人士认为，军方泄密一事，也与其移动设备管理条例存在漏洞有关。美国海军陆战队规定，个人可穿戴设备不能带有“电信通讯、无线网、拍照、摄像、麦克风和录音”等功能，并且“即便关闭上述功能，也不能使用具备这些功能的设备”。但是根据条例，可以使用具有蓝牙以及全球定位系统功能的设备，而斯特拉瓦公司正是通过全球定位系统获得数据的。

(责编：贾文婷、王欲然)