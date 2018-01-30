《中医·与世界同行》暨中医药文化国际巡展启动仪式举行

|参加启动仪式的领导和嘉宾在活动后合影。 中国人民对外友好协会供图
人民网北京1月30日电（记者杨迅）由中国人民对外友好协会联合中央新闻纪录电影制片厂（集团）、北京一十一文化发展有限公司推出的大型纪录片《中医·与世界同行》暨中医药文化国际巡展启动仪式于30日在京举行。
启动仪式上，中国人民对外友好协会副会长户思社表示，中医药已经成为中华文化的一张亮丽名片，在对外交流合作中将会是越来越重要的角色。中国广播电影电视社会组织联合会会长张海涛表示，用文化产品、文化交流活动积极配合“一带一路”倡议，有利于包括中医药在内的中华传统文化精髓走出去。
《中医·与世界同行》纪录片将在启动仪式后开机，计划从中药的国际准入、中医的国际认可、海外教育、文化传播、国际合作等角度入手，从亲历中医药发展的人物，到中医药走出去的故事，折射中医药海外拓展的历程和现状，助力中医药“走出去”的步伐。
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