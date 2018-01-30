新华社北京１月３０日电 新闻背景：叙利亚危机中的政治、武装派别梳理

新华社记者蒋洁

叙利亚全国对话大会３０日在俄罗斯南部城市索契开幕。据俄媒报道，有超过１５００名叙利亚各界代表参加本次大会。叙利亚主要反对派则宣布抵制这次会议。

经历近７年内战，叙利亚战场上的各派力量对比几经变化和整合，目前，影响叙利亚危机进展的主要政治团体和武装力量有：

一、“叙利亚反对派高级谈判委员会”

２０１５年９月在沙特阿拉伯的主导下，于沙特首都利雅得举行的会议上成立，负责派出代表参加与叙利亚政府的谈判。该委员会包括“叙利亚反对派和革命力量全国联盟”“叙利亚全国民主变革力量民族协调机构”“伊斯兰军”，总部位于埃及首都开罗的部分温和反对派以及其他一些武装派别和独立人士。这些组织均属逊尼派。

二、“叙利亚反对派和革命力量全国联盟”

简称“全国联盟”，是叙利亚境外最大的温和反对派组织。２０１２年１１月在卡塔尔宣告成立，总部位于土耳其，由“叙利亚全国委员会”“叙利亚地方协调委员会”“叙利亚革命总协调机构”等多个较有影响力的境外反对派组成，主张叙总统巴沙尔下台，建立民主、自由、包容的国家。该联盟获得美国等西方国家和土耳其、卡塔尔、沙特等地区国家的支持与援助。

三、“叙利亚全国民主变革力量民族协调机构”

简称“全国协调机构”，是叙境内最大的温和反对派组织，２０１１年６月３０日在大马士革成立。由叙政治派别全国民主联盟下属的５个党派以及库尔德５个党派、左派联盟党派和叙境内外的反对派独立人士组成，主张通过和平的方式进行民主变革，建设民主、多党政体和现代世俗国家。该组织创始人为哈桑·阿卜杜·阿济姆。

四、“人民保护部队”

叙利亚库尔德人从政治上来说有许多个政党和派别，其中最主要的是库尔德民主联盟党。该党派下属武装组织为“人民保护部队”，成立于２００４年，其成员主要分布在叙利亚北部和东北部。

“人民保护部队”受到美国及其盟友培训和武器弹药等支持，而土耳其政府视“人民保护部队”为库尔德工人党在叙利亚的分支，将其列为恐怖组织。

五、“叙利亚伊斯兰阵线”

由“沙姆自由人组织”“伊斯兰军”“统一旅”和“库尔德伊斯兰阵线”等７个伊斯兰武装派别于２０１３年１１月联合建立。这些反对派武装主张团结现有的各派别武装力量，以武力推翻现政权，建立伊斯兰国家。该阵线几经整合，目前各派别各自为战，并没有统一的领导，影响力日渐式微。

六、“叙利亚国民军”

２０１７年８月，叙利亚“全国联盟”在土耳其宣布组建由叙反对派“叙利亚临时政府”领导的“国民军”，土耳其在组建中发挥很大的作用并对其提供支持，囊括此前有土耳其、以色列、约旦等不同国家支持的各大反对派武装，用以对抗叙利亚反政府武装“叙利亚民主军”、极端组织“伊斯兰国”武装以及叙利亚政府军，与叙政府军发生过零星冲突。

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