外交部回应外国记者在华工作环境年度报告：指责是无理的

人民网北京1月30日电 据外交部网站消息，外交部发言人华春莹今日主持例行记者会。

记者会答问实录如下：

问：明天，英国首相特雷莎·梅将正式开始访华。我们注意到，英国驻华大使吴百纳举行吹风会表示，英方对英中关系黄金时代的承诺会保持一致、坚定和稳固。英国看到“一带一路”倡议的巨大潜力，是中国“一带一路”建设的天然伙伴，英中将就此保持密切合作。我们知道，英国是首个加入亚投行的西方大国和欧洲国家，在对华合作方面起到过“表率”作用。中方是否希望中英合作继续引领潮流？

答：从明天开始到2月2日，应李克强总理邀请，英国首相梅将对中国进行正式访问并举行新一轮中英总理年度会晤。中方高度重视中英关系和梅首相即将对中国进行的正式访问。希望梅首相此访取得积极成果。

我上周和昨天已经就此访作了些介绍。当前中英关系良好，面临新的发展机遇。我们注意到吴百纳大使在接受媒体采访时表示，英国是中国在“一带一路”建设中的天然合作伙伴，英中将就此保持密切合作。的确，“一带一路”倡议是一个开放包容的合作平台，已成为广受欢迎的最重要的国际合作平台。英国政府和梅首相多次表示支持“一带一路”倡议，去年5月专门派特使哈蒙德财政大臣来北京出席“一带一路”国际合作高峰论坛。

应该说，“一带一路”是中英双方可以充分发挥各自优势积极开展合作、而且可以实现互利共赢的一个重点领域，中英双方政府和市场机构都有意愿在共建“一带一路”框架下发掘更多合作机遇、拓展更广阔发展前景。我们认为，中英加强“一带一路”框架下务实合作潜力巨大、前景广阔，不仅对两国和两国人民有利，也有助于世界经济的持续复苏。

目前，中英双方正就梅首相此访有关安排和成果做最后的积极准备和密切的沟通协调，相信梅首相此访将有助于推动中英关系“黄金时代”持续深入发展，也有助于推动中国与欧洲和西方的合作再上新台阶。

问：据报道，根据联合国安理会第2375号决议，如同朝鲜驻华企业撤离中国境内一样，中方企业1月中旬已从朝鲜撤离。该报道是否属实？

答：你问执行安理会决议的具体情况和细节，我不是每一项都特别清楚。但我愿强调，中方一直在全面、认真执行安理会决议，履行我们承担的国际责任。

问：新加坡总理公署部长陈振声近日接受采访时表示，东盟和中国今年最优先的任务是完成《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）谈判。新加坡对RCEP抱有很高期望，希望它能够给全球经济体系建立一个更高的标准。中国是能够做得很好的国家之一，因为中国有很强有力的中央政府，可以确保收益更平均地被分配到不同区域。中方对此有何回应？

答：中方注意到陈振声部长有关表态，对此表示欢迎。

《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）谈判是亚太地区最重要的自由贸易谈判之一，达成后将成为世界上涵盖人口最多、成员构成最多元、发展最具活力的自由贸易区。早日达成协定有利于提振区域和全球经济发展信心，也有助于推进亚太自贸区进程。中方一贯高度重视RCEP谈判，坚定支持东盟发挥核心引领作用，愿与包括新方在内的各方加强沟通与协调，落实好去年11月RCEP首次领导人会议共识，力争尽快结束谈判，为区域经济一体化进程贡献力量。

问：据报道，欧盟今天对香港特区禁止周庭参选表示关切，称这一举动有可能损害香港作为自由开放社会的国际声誉。你对此有何回应？

答：我只想重申，香港事务纯属中国内政，中方坚决反对任何外国政府、机构和个人干涉香港事务。

问：据报道，29日，中国军用飞机进入日本防空识别区。日方认为，该行为是在为改善中日关系泼冷水，希望尽快启动中日海空联络机制。中方对此有何评论？

答：我不掌握你提到的具体情况，可以向有关主管部门了解。但我想，一国飞机不进入他国领空，根据国际法在有关空域正常飞行不存在问题。

关于中日海空联络机制，我们此前也说过，此次河野外相访华期间，中日双方对两国建立海空联络机制达成原则一致表示欢迎，愿尽早签署实施。

我们希望日方与中方相向而行，采取实际行动增进互信，管控分歧，维护中日关系改善势头。

问：据法国《世界报》上周末报道，中方在非盟会议中心内安装窃听设备，并进行监控。中方对此有何评论？

答：关于你提到的问题，中国驻非盟大使已经做出严正回应。你提到的法国《世界报》的这种说法毫无根据，纯属无稽之谈。

非盟会议中心是中国政府应非盟方要求援建的，是中国支持非洲联合自强和一体化进程的重要举措，建成后受到非盟和非洲国家的高度评价和普遍赞誉。

中非合作好不好，非洲人民最清楚，也最有发言权。中方将继续秉持正确义利观和真实亲诚理念开展对非合作，推动中非合作取得更加丰硕的成果。我们从不干涉非洲内政，从不做任何损害非方利益的事情。中非合作不会受《世界报》这种无稽之谈的任何干扰。

问：中国美国商会今天发布报告称，多数美国企业看好中国经济增长，但也有一些企业表示受到不公平待遇。中方对此有何评论？

答：涉及商会和经贸投资的问题，建议你向主管部门商务部了解。但是既然你提到了，我想原则性地说几句。我注意到报道称，美国企业对未来几年中国进一步对外商投资开放更有信心，更多企业在扩大对华投资，他们对未来美中关系改善持积极态度。我想这样的看法是客观和符合事实的。

事实上，经过多年发展，中国已经拥有4亿人左右而且还在快速增长的中等收入群体，这是世界上人口规模最大的中等收入群体，形成了巨大的国内市场，为包括美国在内的各国企业提供了广阔的发展机遇和空间。我想，这样的前景不仅是潜在的，更是实实在在的，任何明智、理性和有长远战略眼光的企业和企业家都会看到这一点。

今年是中国改革开放40周年。我们多次说过，中国开放的大门既然开了就不会再关上，而且只会越开越大。吸引外资是中国对外开放基本国策的重要内容。我们将坚持发挥市场在资源配置中的决定性作用，保护产权特别是知识产权，鼓励竞争、反对垄断。我们将继续推动全面对外开放，大幅度放宽市场准入，扩大服务业特别是金融业对外开放。总之，我们将一如既往地欢迎各国企业来华投资兴业，并继续为他们营造更加公平、更为透明、更可预期的投资营商环境。我们希望，其他国家同样能为中国企业赴他们国家投资兴业提供公平、公正、透明和可预期的营商环境。

问：今天，中方发布了荷兰国王即将对中国进行访问的消息。你能否介绍此次访问的相关安排？

答：今天上午，我们已经发布了有关消息。应习近平主席邀请，荷兰王国国王威廉—亚历山大将于2月7日至8日对中国进行工作访问。访问期间，习近平主席、李克强总理将分别同威廉—亚历山大国王会见。两国领导人将就双边关系及共同关心的问题深入交换意见。

荷兰是中国在欧盟的重要合作伙伴。2014年以来，两国元首实现历史性互访，开启了开放务实的中荷全面合作伙伴关系。当前，中荷关系发展势头强劲。双方在贸易投资、创新、现代农业、水利等领域的务实合作和人文交流深入发展，在“一带一路”框架下的合作方兴未艾。

威廉—亚历山大国王对华友好，这是他登基以来第二次访华。相信此访将进一步增进两国政治互信，提升双方各领域合作水平，为新时期中荷关系发展增添新动力。

问：据报道，“驻华外国记者协会（FCCC）”刚发布关于外国记者在华工作环境的年度报告，称中国政府通过签证续签手续对发表令其不悦报道的外国记者施压，禁止或限制这些记者到中国大部分地区采访。你是否看到这个报告？中方是否计划采取措施改善外国记者在华工作境况？

答：我没有看到你提到的这个所谓报告，也不知道谁能代表这个所谓的组织。你们在场的外国记者朋友都是它的会员吗？都认可它的报告吗？我认为你提到的这个报告中的指责是无理的。我想请问在座的各位，你们认为在中国采访工作环境怎么样？外交部新闻司作为常驻外国新闻机构和记者的主管部门，是不是为大家尽可能提供了在中国采访工作的各种必要便利和协助？如果你们谁认为FCCC代表了你们的观点，或者赞同这个报告的内容，可以举手告诉我。（没有一个人举手）

没有。

所以，你可以告诉FCCC，今天在场的外国记者朋友不认可他们报告中的观点，所以它并不能代表常驻中国的近600名外国记者的真实观点。我们将一如既往地为外国记者在中国的采访和报道提供一切必要的协助和便利。如果大家在中国采访工作过程中有任何问题或困难，欢迎随时联系我们。

问：据报道，昨天，前港督彭定康致函特英国首相梅，对1997年香港回归时承诺的基本自由、人权和自治面临不断上升的威胁表示担忧，敦促梅首相在访华期间解决。中方对此有何评论？

答：香港回归以来，“一国两制”、“港人治港”、高度自治方针得到切实贯彻落实，中国政府依照宪法和香港基本法对香港实行管治。香港是中国的特别行政区，香港事务属于中国内政，中方坚决反对任何外国政府、机构和个人干预香港事务。中国政府这一立场非常明确。

(责编：贾文婷、王欲然)