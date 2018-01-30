《全球智库》探索国际顶尖智库创新之道

人民网北京1月30日电 1月30日，全球化智库（CCG）智库最新著作《全球智库》在宾大沃顿中国中心举办的“2017全球智库报告发布暨研讨会”上发布。

本书以当前全球智库面临的挑战为出发点，探讨身处信息爆炸、技术更迭加快的竞争环境中，智库如何实现创新以更好地发挥智库影响力。这也是CCG第三次发布系统性研究智库的著作。

发布仪式上，本书作者CCG主任王辉耀介绍说，《全球智库》通过对30多个智库创新案例的深入研究，总结出创新型智库建设所需的五大基石，即共享领导、文化塑造、战略规划、组织管理和知识管理，并从人才、研究、传播、资金、合作五个维度探索智库实现系统化创新的方法，为中国特色新型智库建设提供丰富的参考借鉴。

本书合著者CCG秘书长苗绿指出，目前，全球智库都面临着互联网时代、大数据和后金融危机时代带来的挑战，中国特色新型智库要真正发挥“资政启民”的作用，需要在“新定位”“新格局”“新角色”的基础上进行“新探索”。

《全球智库》一书从共享领导、文化塑造、知识管理、组织管理和战略规划五个方面阐述了如何建设创新性智库。在研究分析创新型智库的基础上也重点剖析了当前全球智库的代表，以贝尔福科学和国际事务研究中心、里斯本委员会、麦可思研究院、全球商业政策委员会、日本国际问题研究所等国外具有影响力的智库为范本，从各方面分析了创新型智库的成功案例。

此外，书中还对城企业战略研究所、中国人民大学重阳金融研究院以及全球化智库（CCG）等在国内有突出研究成果的智库在创新方面的尝试和突破进行了探讨。（刘茹霞）

(责编：刘茹霞(实习生)、常红)