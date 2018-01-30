中国智库数量居世界第二   7家智库上榜世界百强榜单

人民网北京1月30日电 （刘茹霞）由美国宾夕法尼亚大学“智库研究项目”（TTCSP）研究编写的《全球智库报告2017》1月30日在全球100多个城市的170多个组织发布。宾夕法尼亚大学沃顿中国中心举办的北京发布会是中国首发。

《全球智库报告2017》是由麦甘博士领衔的宾夕法尼亚大学TTCSP连续第十一年对全球智库进行综合评价的权威报告。该报告自2007年起每年发布一期,因其严谨公正成为当今国际上最具影响力的智库排名体系。

在《全球智库报告2017》的全球智库排行榜中，中国智库表现突出。2017年中国拥有智库512家，位列世界第二智库大国。另外，中国现代国际关系研究院、中国社会科学院、中国国际问题研究院、国务院发展研究中心、北京大学国际战略研究院、全球化智库 (CCG)和上海国际问题研究院等7家中国智库上榜全球顶级智库百强榜单，这也是中国社会智库首次进入百强榜单（全球化智库）。

根据全球智库排名、区域分布、研究领域和特殊成就四个大类，《全球智库报告2017》共列出52个分项表单。其中，中国智库上榜的表单数量达到38个。在区域类别中，亚洲大国智库（中国、印度、日本、韩国）智库排名90强榜单有27家中国智库上榜。中国现代国际关系研究院和全球化智库（CCG）分列榜单中中国政府智库与中国社会智库首位。

在特殊成就类别中，7所中国智库上榜“2017全球最佳政府智库75强”， 中国现代国际关系研究院位列第一；6所中国智库上榜“2017全球最佳高校智库90强”，北京大学国际战略研究院位列第一；5所中国智库上榜“2017全球最佳社会智库145强”，全球化智库 (CCG)位列第一。

发布会上，全球化智库（CCG）创始人兼理事长王辉耀发布最新智库研究著作《全球智库》。本书以当前全球智库面临的挑战为出发点，探讨身处信息爆炸、技术更迭加快的竞争环境中，智库如何实现创新以更好地发挥智库影响力。这是CCG第三本系统性研究全球智库的著作。

(责编：刘茹霞(实习生)、常红)