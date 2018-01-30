法国科考帆船TARA号将首次停靠中国

法国科考帆船TARA号驶向位于陶马岛以西12英里处的基里巴斯共和国。（摄影师 Nicolas De La Brosse 法国驻华大使馆供图）

人民网北京1月30日电（记者 崔广琪）记者从法国驻华大使馆获悉，法国科考帆船TARA号将于今年2月24日至4月28日来到中国，并先后在三亚、香港、厦门和上海停靠。TARA号于2016年5月下旬从法国起航，已经航行了6万公里，针对气候变化对于珊瑚礁生存状态的影响，进行了全新、系统的研究。

在昨日下午于法国驻华大使馆举行的新闻发布会上，法国公共事业基金TARA秘书长罗曼·特鲁布莱表示：“TARA号这两年的任务是环太平洋考察珊瑚礁，而中国是太平洋沿岸的重要国家。”据了解，该基金会希望2020年招纳一个中国科考团队，共赴北极展开为期两年的科考，实现目前科技无法完成的生态系统研究。

该科考船建于1989年，是一艘长36米、宽10米、载重120吨的双桅帆船，2003年开始出海科考。据介绍，在造访了最偏远的珊瑚礁群落，并沿着海岸航行观测过后，这艘双桅帆船绕道西太平洋珊瑚三角带，并在此区域通过2500次潜水作业采集了大量样本，然后抵达中国。

特鲁布莱称，珊瑚礁在气候变化之下遭受了很多破坏，很多偏远的地方，比如距离人类3000公里远的海域也遭到了破坏。这一年半中，TARA号沿途经过25个太平洋国家，和当地政府和科学家均有合作，共有26个实验室与科研机构参与。

在中国，TARA号将和中国厦门大学成为科技合作伙伴。

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