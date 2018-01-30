北美自由贸易协定谈判第六轮结束，“巨大分歧”犹存

人民网蒙特利尔1月29日电（记者吴云）北美自由贸易协定第六轮谈判今天在加拿大蒙特利尔结束。尽管谈判“向前迈出了一步”，开始触及某些核心问题，但“进展极为缓慢”，关于汽车原产地原则等核心问题加拿大、美国和墨西哥仍存在“巨大分歧”。

北美自由贸易协定第六轮谈判1月23日在蒙特利尔拉开帷幕，经过长达7天的讨价还价，谈判在反腐问题上达成一致，在卫生和植物检疫措施、电信、海关和贸易便利化以及贸易技术壁垒等问题上取得了积极进展，但在汽车原产地原则、“日落条款”和投资者和国家争端解决机制三个关系谈判前途的核心问题上各方分歧依旧。

进入今年1月份，美国将退出北美自由贸易协定的传言甚嚣尘上。加拿大媒体甚至称，“后北美自由贸易协定世界”已开始成形。为拯救北美自由贸易协定，加拿大总理特鲁多、特鲁多政府多位内阁部长以及反对党保守党领袖安德鲁·希尔纷纷访美，各显神通，积极展开了北美自由贸易协定保卫战。加拿大反对党保守党表示，针对美国的保护主义，我们需要显示“加拿大的统一战线”。甚至当年签署北美自由贸易协定的加拿大前总理马尔罗尼也到华盛顿美国参议院外交委员会作证，阐述自由贸易给各国带来的益处。

在被加拿大舆论成为“至关重要的”第六轮谈判中，为促使谈判取得进展，加拿大在谈判中就汽车原产地问题上提出新方案，力图打破三国在汽车原产地问题的僵局。加拿大的新方案建议根据价值计算汽车原产地零部件的比例，改变依据清单计算零部件数量的现行做法。按照加拿大的新建议，汽车软件开发和其他高技术含量工作将被纳入汽车原产地原则。

为增加国内制造业就业，美国政府去年建议北美自由贸易协定修改汽车原产地规则，明确要求只有美国产零部件占整车50％以上、三国产零部件占整车85％以上才能享受自贸区免税优惠。

在“日落条款”问题上，加拿大建议将“日落条款”改为“定期审议条款”，今后三国可以据此条款对北美自由贸易协定进行修改。

在北美自由贸易协定中增设“日落条款”是美国去年提出的方案，其内容是北美自由贸易协定期满五年之后，只要一方不同意延长，协定将自动终止。这一条款遭到加拿大和墨西哥的强烈反对。

在投资者和国家争端解决机制问题上，加拿大也做了适当妥协，其新立场是，如美国不参加这个机制，那么美国公司不能起诉加拿大或墨西哥政府。加拿大以前强调，“政府拥有不容置疑的权立从公共利益出发制定规则”。

美国在第六轮谈判中直截了当拒绝了加拿大提出的汽车原产地新方案。加拿大环球邮报称美国对加拿大的“新方案当头浇了一盆冷水”。美国贸易代表莱特希泽在谈判结束后新闻发布会上表示，如果采纳加拿大提出的汽车原产地新方案，不仅不会增加，反而将减少在北美生产的汽车零部件。

虽然美国拒绝了加拿大的汽车原产地原则新建议，但同意继续就北美自由贸易协定谈判。第七轮谈判预计将于2月底在墨西哥举行，随后的第八轮将移师华盛顿。北美自由贸易协定谈判将继续，也许是第六轮谈判的最大成果。鉴于墨西哥和美国将分别于今年夏天和初冬举行总统大选和中期选举，北美自由贸易协定谈判如无法在华盛顿取得突破，则其前景堪忧。（完）

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