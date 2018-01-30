PTI水平引担忧 悉尼房价领跌澳大利亚楼市

核心逻辑公司房地产数据显示，澳大利亚悉尼房价跌幅持续超过澳大利亚楼市平均跌幅。

澳大利亚联合新闻社29日援引核心逻辑公司的数据报道，悉尼房价上周下跌0.2%，而澳大利亚全国房价同期平均跌幅为0.1%。

澳大利亚五座主要城市中，除悉尼外，墨尔本、阿德莱德、珀斯的房价上周下跌0.1%，布里斯班的房价保持不变。

过去1个月，澳大利亚房价平均跌幅为0.4%，悉尼房价下跌0.7%。

放眼过去12个月，悉尼房价上涨1.4%，墨尔本房价上涨8.1%，布里斯班房价上涨2.2%，阿德莱德房价上涨2.5%，珀斯房价下跌2.6%。

美国摩根大通银行分析澳大利亚主要城市的房价和家庭收入比（PTI）后，发现悉尼和墨尔本的这一指标在过去数年间的上升速度超过其他大城市。摩根大通银行分析的是房价中值和家庭收入中值比。

悉尼的PTI现在是9.5，在过去5年间上涨39%。墨尔本的PTI为8.7，同期上涨30%。与之对比，其他大城市的PTI整体平稳，个别下跌。

摩根大通银行分析师亨利·圣约翰说，鉴于历史水平以及对比其他国家的PTI，澳大利亚一些城市的PTI水平是引发担忧的原因之一。

另外，澳大利亚一些楼市的房屋售价和租金比同样涨幅突出，尤其是悉尼和澳大利亚。

圣约翰说，尽管分析师尚不确定澳大利亚楼市是否存在泡沫，以及泡沫是否会破裂，但多项指标显示，今后5年热点楼市房价可能下跌15%甚至更多。

据摩根大通银行的模型，房价下跌风险最大的城市是墨尔本，其次是悉尼。

圣约翰说：“悉尼和墨尔本房价表现出的向下修正风险明显高于其他大城市的楼市，分别为18%和19%。”（卜晓明）（新华社专特稿）

(责编：饶竹青(实习生)、刘洁妍)