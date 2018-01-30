巩固战略优势 美军援约旦防“伊斯兰国”渗透

美国28日向约旦交付12架“黑鹰”直升机，以帮助这一毗邻叙利亚和伊拉克的中东盟国加强边境防卫和越境作战能力，进而巩固美国在这一地区的军事战略优势。

交接仪式当天在约旦首都安曼附近的阿卜杜拉国王空军基地举行，美国中央司令部司令约瑟夫·沃特尔和约旦军队参谋长马哈茂德·法里哈特出席。约旦特种部队用“黑鹰”直升机现场演示了营救人质等课目。

美国驻约旦大使馆临时代办亨利·伍斯特发表讲话称，新到的“黑鹰”将让约旦快速反应部队如虎添翼，“可以随时在境内任何地点运送物资和人员，加强边境安全和击退入侵”。

约旦军方先前组建一支快速反应部队，以打击极端组织“伊斯兰国”为主要使命，费用由美国资助。这支部队是美国主导的打击“伊斯兰国”国际联盟组成部分。

伍斯特说：“美国将一如既往地支持约旦空军保卫边境、震慑恐怖主义和参与打击‘伊斯兰国’联军行动。”

路透社报道，“伊斯兰国”在叙利亚和伊拉克已不成气候，但威胁仍在，美国希望在这两个国家的邻国加强边境安全，防止极端分子渗透。

伍斯特介绍，美国国会在上个财政年度批准援助约旦军方4.7亿美元，其中“大头”用于这12架“黑鹰”直升机的飞行员培训、武器配备和备用部件。美方先前已向约旦交付多批“黑鹰”。

沃特尔接受美国有线电视新闻网采访时不吝夸赞约旦，称其为“出色的伙伴”，最新军援“体现了两国关系的成熟”，“约旦人使用的是顶尖的军事装备，而且表现优秀”。

约旦空军司令贾比尔·阿巴迪告诉媒体记者：“约旦和美国非常牢固的军事合作，是我们共同打击‘伊斯兰国’的关键因素。约旦现阶段正与美国合作提高军力，尤其是空军作战能力。”

约旦西邻以色列，北接叙利亚，东靠伊拉克，南接沙特阿拉伯，战略位置特殊，是美国在中东军事布局的重要一环，也是阿拉伯国家中美国最信任的伙伴之一。它一直接受美国军事和经济援助，是美军在中东的后勤补给站。

美国在约旦部署有“爱国者”拦截导弹和数千名驻军。叙利亚内战2011年爆发后，美国出资数千万美元帮约旦建立一套监控边境人员流动的情报系统。

据不愿公开姓名的西方国家外交官透露，五角大楼打算再花数亿美元扩建约旦靠近叙利亚边境的穆沃费格萨勒提空军基地。约旦方面知情人士已向路透社证实这一消息。（王宏彬）（新华社专特稿）

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