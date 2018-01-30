肥水不流外人田？意前总理提名亲信参选引不满

意大利前总理马泰奥·伦齐27日发布所属执政党民主党的议会选举候选人名单，列入多名亲信，激发党内强烈不满。

意大利定于3月4日举行新一届议会选举，各政党须在1月29日前确定候选人名单。27日发布的民主党候选人名单包含伦齐的前发言人和文化顾问。

路透社报道，伦齐党内竞争对手的不少支持者发现自己不在名单上。

伦齐2014年出任意大利总理，2016年12月因为修宪公投失利而辞职。按照路透社的说法，伦齐辞职后不得不在党内面临领导权竞争。

谈及候选人名单，民主党籍现任议会议员贝佩·卢米亚说：“这是对（民主）党的一次致命打击。”

德新社报道，支持民主党的意大利《共和国报》28日评论，伦齐的选择对3月4日议会选举而言不是一个好预兆。

意大利工业部长卡洛·卡伦达27日在社交媒体“推特”上抱怨候选人名单排除了“认真”且“合格”的人选，呼吁在最后时刻修改名单。

伦齐几小时后在记者会上说，相信那是“能赢得选举的最佳名单”，不会修改。

德新社报道，最近一项民意调查显示，民主党所获民意支持率为21.8%，创历史新低；意大利前总理西尔维奥·贝卢斯科尼所属的中右翼政党联盟支持率达35.4%；中左翼政党联盟25.4%；民粹主义政党五星运动党29.2%。（侯洁莹）【新华社微特稿】

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