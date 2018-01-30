访英行程一再推迟？特朗普:我在英国很受欢迎!

美国总统唐纳德·特朗普在28日播出的一档专访中说，他的“推特”账号内容绝大部分由他本人发出，没有团队经营，偶尔口述让人代发，有时候起床前或入睡前发。

英国独立电视台（ITV）28日晚播出主持人皮尔斯·摩根在瑞士达沃斯世界经济论坛期间对特朗普的专访。特朗普大谈他如何玩转社交媒体，表示很乐意用推特这一平台与选民直接沟通，而非借助经常抨击他的主流媒体。

特朗普说：“如果我没有这种形式的交流，就不能为自己辩护。媒体散布大量关于我的假新闻，这些新闻毫无真实性，纯属人为捏造。”

特朗普当选总统前就热衷于发推特，经常一口气发十几条。就任总统后，特朗普不改习惯，照发不误，经常在推特上宣布新政、点评时事或“招惹”别人。

特朗普的前妻伊万娜接受媒体采访时透露，特朗普就任总统后曾征询过她的意见，到底要不要继续发推特；她鼓励特朗普“做自己”，因为这样可以赢得人心。

截至28日，特朗普的推特账号有超过4720万“粉丝”，影响力可见一斑。

专访中，主持人打趣问，特朗普是不是经常躺在床上想着怎么编“段子”“忽悠”人，特朗普回答：“我有时候躺在床上发推文，有时候吃早饭或午饭时发，但一般是在大清早或晚上发，因为这时候我有空。白天我很忙，每天工作很长时间，我可是大忙人。”

特朗普承认，推文不都是自己发。他说：“有时候我会用很快的速度口述，然后让我手下的人替我发出。”

喜欢吃汉堡、喝可乐的特朗普被问及饮食健康时说，他“吃得很好、很健康”，只是“偶尔”会吃快餐。

白宫本月中旬公布特朗普体检报告，认定他总体健康状况“非常好”，只是体重超重，建议他改善饮食结构并且加强锻炼。特朗普及其亲友说，他爱吃美式快餐。

问及访问英国的行程一再推迟，特朗普说，他在英国“很受欢迎”。他说：“我收到很多英国粉丝写来的信。他们喜欢我带来的安全感，他们还喜欢我说的其他很多事。”特朗普先前接受英国首相特雷莎·梅邀请，原定去年年底前访英。按照英国媒体的说法，由于担心不受欢迎，特朗普的团队一再推迟行程。（王宏彬）（新华社专特稿）

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