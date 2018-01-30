以波两国领导人同意对话处置“波兰新法案”

以色列总理办公室28日深夜发表声明，宣布以色列和波兰领导人同意就“波兰新法案”立即着手双边对话。

声明说，以色列总理本雅明·内塔尼亚胡当晚与波兰总理马泰乌什·莫拉维茨基通电话，双方同意各自组成一个小组，以对话方式争取就“波兰新法案”达成相互理解。

波兰议会众议院26日通过一项法案，禁止使用“波兰死亡集中营”等说法，禁止提及波兰在第二次世界大战期间直接或间接参与屠杀犹太人，违者可处以最多3年监禁。对这一法案，以色列总理内塔尼亚胡27日称之为“毫无根据”，强调“任何人都不能改变历史和否认大屠杀”。

以色列外交部发表声明，认定“没有任何法律可以改变历史真相”，敦促波兰政府修改这项新法案。

内塔尼亚胡在28日例行内阁会议上重申，“我们不会接受任何改写历史的企图，也不会接受对历史真相研究的任何限制”。

一些以色列人士推测，以方和波方总理介入、通电话以及双方在具体处置层面后续对话可能有助于遏止两国之间不断升级的外交危机。

波兰政府27日说，新法案的目的不是为了限制对犹太人大屠杀的民间讨论、学术研究或艺术创作。波兰总理莫拉维茨基在社交媒体“推特”上说，二战期间，许多波兰人冒着生命危险帮助犹太人，所作出的牺牲没有得到足够认可。（陈文仙、杜震）【新华社微特稿】

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