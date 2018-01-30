英国驻华大使谈英首相访华：期待与中国共建“一带一路”

人民网北京1月30日电（张琳） 应国务院总理李克强邀请，大不列颠及北爱尔兰联合王国首相特雷莎·梅将于1月31日至2月2日对中国进行正式访问，并出席中英总理年度会晤。本月29日，英国驻华大使吴百纳女士在京召开吹风会，介绍此访相关情况。

吴百纳称，2015年，习近平主席访英时提出的英中“黄金时代”对两国关系的深入发展具有重要意义。特雷莎·梅此次访华也是就此延续两国合作。

吴百纳指出，英中两国将加深彼此间的经贸合作，共同致力于建立21世纪稳定的、可持续的世界经济体系，并加强两国在国际事务中的合作，携手面对所处时代面临的如全球安全、气候变化等巨大挑战。

她还称，英国是 “一带一路”建设的天然合作伙伴，期待两国在科技与创新方面的合作能够带来更多的利益。

吴百纳认为，英方期待同中国加强合作，切实参与到“一带一路”建设当中。首先，英方愿意与中方在实际工程方面展开合作。在“一带一路”建设过程中英国公司愿为中国公司提供更多的帮助，共同开发协助第三世界的建设。其次，在金融方面加强合作，英国金融专家会加入到“一带一路”项目设计当中。最后，英国愿意分享经验协助“一带一路”建设更好地与国际接轨，达到更高的标准与规模。

吴百纳还鼓励中国人民前往英国学习深造、旅游参观，英政府也会为此提供更多的便利。

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