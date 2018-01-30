法国西班牙边境的奇怪岛屿：主权半年一换

人民网讯 据BBC报道，本周，没动用一枪一弹，法国就将把其3000平方米的领土交给西班牙，但是六个月后，西班牙又将自愿把它还给法国。正如克里斯·博克曼（Chris Bockman）所报道的那样，350多年来一直如此。
这是一个平静的、无法进入的位于河流中央的岛屿，有树和修剪得整齐的草地，还有一块古老的纪念碑，为纪念1659年发生在这里的一件非凡的历史事件。 因为这个岛被视为中立地区，西班牙和法国在岛上谈判，结束了他们的长期战争。他们签署了《比利牛斯条约》，划定边界，也订下了法国国王路易十四与西班牙国王腓力四世女儿的婚约。
于是，这个岛屿成为法国和西班牙的共管领土，轮流管治该岛。这个岛很小，只有200米长40米宽。每年2月1日至7月31日，该岛由西班牙管理，另外六个月则属于法国。这种联合主权被称为“共同统治”。（老任）
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