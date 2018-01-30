中国城市级AI技术首次出海——阿里巴巴将在马来西亚推出交通管理系统

人民网1月29日曼谷电（记者林芮）29日，马来西亚数字经济发展机构（MDEC）和马来西亚首都吉隆坡市政厅（DBKL）联合宣布，阿里巴巴旗下云计算业务——阿里云ET城市大脑将为吉隆坡打造一个采用了AI技术的交通管控系统。

阿里云称，计划将通过视频片段、交通部门、公共交通系统和地图软件收集的数据进行处理，作出现场交通状况预测和建议，从而提升该城市的交通效率。

早在去年5月，马来西亚总理纳吉布就曾发推特表示希望引入中国的云计算人工智能技术。半年后的今天，马来西亚正式签约引入ET城市大脑。

对于人工智能将对吉隆坡交通带来的改变，MDEC首席执行官拿督雅斯敏马目在吉隆坡发布会上表示，未来马来西亚城市大脑不仅将对整个城市进行全局实时分析，自动调配公共资源，还将成为激励马来西亚技术创新的平台，鼓励更多本地人才开发人工智能落地应用。

在第一阶段，马来西亚首都吉隆坡的281个道路路口会接入城市大脑，人工智能不仅将全局调控交通状况，加快车辆通行速度，还将为应急车辆开辟“一路绿灯”的生命通道。此外，人工智能还将通过道路摄像头优先发现交通事故，这不仅将为红绿灯调节提供参考，还能为交警部门提供更全面的疏导建议。

未来，马来西亚城市大脑还将成为开放的人工智能平台，MDEC和阿里云将通过天池平台，为当地科技创新企业和开发者提供技术扶持，培育当地技术社区，激励更多基于城市大脑平台的人工智能应用开发。

阿里云总裁胡晓明表示，今年是阿里云为全球提供技术服务的第四年，也是阿里巴巴eWTP项目落地马来西亚的第二年，中国AI技术已经率先应用到产业实践中，这一技术也将以马来西亚为起点，为世界越来越多的城市提供服务。

此前，ET城市大脑成为有人工智能“国家队”之称的科技部新一代国家人工智能开放创新平台。这一城市级人工智能技术已经应用到了国内杭州、衢州、雄安、苏州、重庆、西安、澳门七个城市，并为部分应用区域提高15%道路通行时间，让120救护车抵达现场的时间缩短一半。

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